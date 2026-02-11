Πριν από λίγο ο κ. Ευριπίδης Φράγκου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην επαρχία Λάρνακας, με σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την υποψηφιότητα του κ. Φράγκου ολοκληρώθηκε το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα του κ. Αργυρού Ευαγγέλου.

Ο κ. Ευριπίδης Φράγκου είναι 24 χρονών, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος ενώ παρουσιάζει και δικό του podcast με την ονομασία FireProof Mentantality στο οποίο συζητά και αναλύει με τους καλεσμένους του καίρια κοινωνικά ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της βίας και η σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων μέσα και από σχετικές διαλέξεις. Αντλώντας δύναμη μεταξύ άλλων και από τη δική του προσωπική εμπειρία.

Ο κ. Φράγκου πριν από περίπου τέσσερα χρόνια είχε δεχτεί επίθεση κατά τη διάρκεια οπαδικών επεισοδίων χωρίς ο ίδιος να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή αλλά ως περαστικός, στην προσπάθειά του να παράσχει βοήθεια προς έναν συνάνθρωπό του, χτυπήθηκε βάναυσα και κινδύνευσε η ζωή του.

Με την προσθήκη του κ. Φράγκου, το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λάρνακα διαμορφώνεται ως εξής: η Πρόεδρος του κόμματος κ. Αννίτα Δημητρίου, η κ. Στάλω Βωνιάτη, η κ. Άντρια Μανώλη, ο κ. Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο κ. Αργυρός Ευαγγέλου και ο κ. Ευριπίδης Φράγκος.

Παραμένει μόνο μια εκκρεμότητα για το ψηφοδέλτιο στην επαρχία Πάφου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.