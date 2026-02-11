Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Χαράλαμπου Καϊρίνου για την Επαρχία Λευκωσίας



Ο κ. Καϊρίνου διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, με στόχο να φέρει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανησυχίες της κοινωνίας και να προτείνει πρακτικές και ουσιαστικές λύσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Βιογραφικό

Ο Χαράλαμπος Γ. Καϊρίνος γεννήθηκε το 1968. Είναι παντρεμένος με την Κάτια Στυλιανού και πατέρας 4 παιδιών. Εργάζεται στο Τμήμα Δασών σαν δασοπυροσβέστης.

Από την ημέρα ίδρυσης του ΕΛΑΜ είναι παρών. Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι ενεργό μέλος και στέλεχος της πρώτης γραμμής.



Διαβάστε επίσης: Υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού με το ΕΛΑΜ ο Πανάρετος Παναρέτου