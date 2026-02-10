Δύο σημαντικές εκθέσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τους διαχρονικούς δεσμούς της με τη Γαλλική Δημοκρατία και την Ευρώπη, εγκαινιάζει σήμερα στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Οι εκθέσεις αποτελούν συνεργασία του υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Μουσείο του Λούβρου και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων.

Ειδικότερα το Μουσείο του Λούβρου φιλοξενεί -για πρώτη φορά- στις αίθουσες της κυπριακής αρχαιολογίας, δεκαέξι αρχαιότητες που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, μέσα από εμβληματικά και χαρακτηριστικά αντικείμενα, όπως τα ειδώλια από πικρόλιθο, ένα πέτρωμα που βρίσκεται στο όρος Τρόοδος ή ένα εγχάρακτο ομοίωμα τάλαντου από χαλκό που ανακαλύφθηκε σε ένα από τα ιερά της Εγκώμης, οι επισκέπτες καλούνται να κατανοήσουν καλύτερα τις τεχνικές παραγωγής υλικών, καθώς και τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που αναπτύχθηκαν στο νησί κατά τη Χαλκολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού.

Όπως αναφέρεται εξάλλου σε σχετική ανακοίνωση του Μουσείου του Λούβρου, τα υπέροχα αρχαϊκά πήλινα αναθήματα, που ανακαλύφθηκαν από σουηδική αποστολή στη δεκαετία του 1930 στην Αγία Ειρήνη, εκτίθενται δίπλα στα ασβεστολιθικά αναθήματα που ανακαλύφθηκαν από αποστολή του κόμη ντε Βογκούε τη δεκαετία του 1860. Δίπλα στη σημαντική συλλογή ανατομικών αναθημάτων βρίσκεται το άγαλμα του θεού Ασκληπιού της Πάφου, μια υπενθύμιση της σημασίας της Κύπρου στην πρακτική της ιατρικής.

Η έκθεση, η οποία θα είναι ανοικτή για τους επισκέπτες μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026, διοργανώνεται από το Μουσείο του Λούβρου με τη συνεργασία του υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Ως προς τα εγκαίνια της δεύτερης έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου του 2026, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τιμά το νησί της Αφροδίτης στο πλαίσιο μιας επιστημονικής συνεργασίας της με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, πολυάριθμα τεκμήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας -αρχαιότητες, χειρόγραφα, σχέδια και χαρακτικά, αρχειακά έγγραφα, ακόμη και σκηνικά όπερας- παρουσιάζουν την Κύπρο μέσα στους αιώνες και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι είδαν αυτή τη γη, της οποίας η ιστορία, τα μνημεία και ο χαρακτήρας ευλόγως τους προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον. Χαρακτικά του ζωγράφου Λουί-Φρανσουά Κασάς που επισκέφθηκε το νησί το 1785, καθώς και εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα, που παραχωρήθηκαν επί δανείω από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και την εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης της Λευκωσίας, υπογραμμίζουν τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στη διαμόρφωση της κυπριακής ταυτότητας.



