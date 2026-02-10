Υπό αξιολόγηση βρίσκονται τα δεδομένα που αφορούν την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο.

Όπως δήλωσε, η πρόσκληση παραλήφθηκε το περασμένο Σάββατο και αφορά τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, μαζί με άλλους ηγέτες, σε σύνοδο που προγραμματίζεται για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η Σύνοδος φαίνεται να έχει ως κεντρικό θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας και την έναρξη υλοποίησης της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, το οποίο βασίζεται στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το οποίο, όπως υπενθύμισε, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε χαιρετίσει από την πρώτη στιγμή.

Τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη αξιολογείται στη βάση όλων των δεδομένων, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που έχουν επίσης προσκληθεί, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη θεματολογία της Συνόδου. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να στηρίξει την υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος, ως κράτος της περιοχής, έχει ήδη καταθέσει πρόταση έξι σημείων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υλοποίηση συγκεκριμένων πτυχών του σχεδίου.

Σε ερώτηση για την υπόθεση Annie, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι το ζήτημα χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει αν υπήρξε οποιαδήποτε επαφή με τη ρωσική ομοσπονδία. Παρέπεμψε, παράλληλα, και στη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος αναφέρθηκε στις θεσμικές διαδικασίες που ακολουθούνται.

Αναφερόμενος στις επαφές με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε κάθε επικοινωνία με την ΕΕ και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ως θετική και εποικοδομητική. Όπως είπε, πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πορεία προς τα εμπρός το επόμενο διάστημα, υπενθυμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει επανειλημμένα εκφράσει τη βούλησή του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα ότι οι επαφές αυτές θα αποτελέσουν ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση Annie: Το «παράδοξο» της επιλεκτικής αντιμετώπισης των αποκαλύψεων