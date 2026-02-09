Τη δημιουργία Ακτοφυλακής, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από την Αστυνομία, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε τη Δευτέρα, στη Λευκωσία.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η Ακτοφυλακή θα έχει υπό την προστασία της τη θαλάσσια έκταση από την ακτογραμμή μέχρι και το βάθος της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). «Οι πυρήνες της Ακτοφυλακής θα είναι η Λιμενική και η μοίρα ελικοπτέρων. Θα υπάρχει συνεργασία και με την Αρχή Λιμένων η οποία έχει το σύστημα παρακολούθησης, αλλά και τα πλωτά μέσα του τμήματος Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτή θα είναι η πρόταση η οποία θα πάει στο Υπουργικό. Πρέπει να συγκεντρωθούν οι συναφείς δυνάμεις για τις συναφείς αποστολές. Είμαστε ένα μικρό κράτος και υπάρχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων. Ήρθε επιτέλους η ώρα να συμμαζέψουμε δυνάμεις, να μειωθεί το κόστος και να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση με υψηλή αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε», ανέφερε ο κ. Φυτιρής.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία Μονάδας Προστασίας Φύλαξης Κρίσιμων Υποδομών, όπως είναι τα αεροδρόμια, οι χώροι οπτικών ινών και το ενεργειακό κέντρο.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Κώστας Φυτιρής παρουσίασε πλάνο με εννιά δράσεις για την ενίσχυση του Σώματος. Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου υπάρχει η απόκτηση τεσσάρων οχημάτων τύπου βαν, δύο οχημάτων 6Χ6 (ΕΜΑΚ), όπως και η προμήθεια 21 πυροσβεστικών οχημάτων (5 οχήματα διάσωσης, 5 οχήματα πυρόσβεσης 1ης εξόδου, 3 οχήματα για ανταπόκριση σε στενούς δρόμους και 8 οχήματα μεταφοράς νερού).

Επιπρόσθετα, στις προαναγγελθείσες δράσεις του Υπουργείου υπάρχει η εγκατάσταση σε βιομηχανικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές 15 ηλεκτροπτικών συστημάτων αισθητήρων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιών, η προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς drones και η αντικατάσταση πολυστρωματικών στόλων πυρόσβεσης νέου τύπου. Θα υπάρξει επίσης εγκατάσταση πρώτης φάσης ασύρματου δικτύου ΜΑΝΕΤ για μεταφορές εικόνας, βίντεο και δεδομένων.

Ο Κώστας Φυτιρής ανέφερε επίσης ότι θα γίνει η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κρίσης ΑΡΓΟΣ, προσθέτοντας ότι η Πυροσβεστική θα προμηθευτεί δυο κινητά κέντρα τακτικού επιπέδου (C2) για διαχείριση περιστατικών.

Συνολικά, το 2025 διασώθηκαν 2.351 άτομα από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 7.154 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 3.585 ήταν αστικές και οι 3.569 στην ύπαιθρο. Οι ειδικές εξυπηρετήσεις ανήλθαν συνολικά σε 5.259, ενώ οι ψευδείς κλήσεις έφτασαν τις 988.

Πηγή: ΚΥΠΕ