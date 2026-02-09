Τη διαβεβαίωση πως ο ίδιος αλλά και η Κυβέρνηση είναι πολιτικά αφοσιωμένοι και προσηλωμένοι στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο, έδωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, τονίζοντας πως ο μόνος τρόπος λειτουργίας του κράτους είναι μέσω των Νόμων και των Κανόνων, και καλώντας όλους όσοι κατέχουν στοιχεία να τα δώσουν στις Αρχές.

Μιλώντας σε μια εφ όλης της ύλης δημοσιογραφική διάσκεψη, στη Λευκωσία, για τα θέματα του Υπουργείου του, ο κ. Φυτιρής διαβεβαίωσε πως όλα τα βίντεο που αναρτώνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από την Ιωάννα Φωτίου από τον λογαριασμό, με το όνομα Annie Alexoui αξιολογούνται από την Αστυνομία, ενώ είπε πως στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να δηλώσει αν θα μεταβεί κλιμάκιο στη Ρωσία για να πάρει κατάθεση από την συγκεκριμένη.

Ο κ. Φυτιρής ρωτήθηκε και για την ομάδα κρούσης η οποία θα ήταν υπόλογη στον ίδιο για θέματα οργανωμένου εγκλήματος, λέγοντας πως ο ίδιος έχει την ευθύνη της εποπτείας της Αστυνομίας και της δημόσιας ασφάλειας από πλευράς πολιτικής, ενώ ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει την επιχειρησιακή διοίκηση των τμημάτων της αστυνομίας. Συνεπώς, είπε, δεν έχει τέτοια πρόθεση.

«Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει τις δυνάμεις και ο Υπουργός το μόνο που μπορεί να πει στην Αστυνομία είναι ότι 'απαιτώ να υπάρχει δημόσια ασφάλεια και πέστε μου τι χρειάζεστε για να ενταθεί η αποτελεσματικότητα'», είπε.

Ερωτηθείς για τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα, ο κ. Φυτιρής είπε πως η Αστυνομία βρίσκεται σε μια συνεχή εγρήγορση για επιχειρήσεις ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, θα ενταθούν ακόμη περισσότερο με μοναδικό σκοπό την σύλληψη και την διάλυση του οργανωμένου εγκλήματος.

Πρόσθεσε ωστόσο, πως αυτό για να γίνει «πρέπει να έχουμε τεκμήρια, πρέπει να έχουμε αποδείξεις και έγγραφες μαρτυρίες. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε στη Δικαιοσύνη χωρίς μαρτυρίες, χωρίς αποδείξεις», είπε.

Σε σχέση με τη νέα νομοθεσία που αφορά το οικονομικό έγκλημα, ο κ. Φυτιρής τη χαρακτήρισε ως ένα «μεγάλο όπλο» για το κράτος διότι θα μπορεί η Αστυνομία μαζί με άλλες υπηρεσίες, με μία ομάδα η οποία συνεργάζεται και για το οικονομικό έγκλημα, να εντοπίζει και να φέρνει στη Δικαιοσύνη όσους παρανομούν.

Σε ερώτηση για τα βίντεο που αναρτώνται στον λογαριασμό Annie Alexoui και συγκεκριμένα για τις επικρίσεις ότι η Αστυνομία διερευνά επιλεκτικά μόνο συγκεκριμένα βίντεο, ο Υπουργός ανέφερε πως όλα τα βίντεο που γίνονται ανάρτηση, έχουν 2 πτυχές, η μία είναι η ανθρώπινη πτυχή και το τί έχει περάσει η ίδια, όπως τα αφηγείται, και η δεύτερη αφορά τις καταγγελίες που κάνει και για το οργανωμένο έγκλημα, αλλά ακόμη και για εσωτερικά ζητήματα της Αστυνομίας.

Είπε πως αυτό που γίνεται, είναι πως αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες η Αστυνομία θα προβεί στις έρευνες που πρέπει, και στη συνέχεια η Γενική Εισαγγελία θα αναλάβει -με βάση τις έρευνες της Αστυνομίας- να αποφασίσει για το τι θα πράξει.

«Από κει και πέρα, αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι χωρίς μαρτυρίες και χωρίς έγγραφες καταθέσεις, προφανώς τα πράγματα θα είναι πάλι στον αέρα», είπε.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τα βίντεο της Ιωάννας Φωτίου και ερωτηθείς για πόσες από τις καταγγελίες της υπάρχουν τεκμήρια, είπε πως είχαν γίνει πρόσφατα κάποιες συλλήψεις και κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι. «Το κράτος λειτουργεί με Νόμους και Κανόνες, ακόμη και αν δεν μας αρέσουν κάποιες φορές, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτούς τους Κανόνες, διαφορετικά δεν θα είμαστε κράτος έννομο και κράτος, το οποίο θέλει να φτιάξει μία κοινωνία ή να διορθώσει τα κακώς κείμενα», είπε και πρόσθεσε πως αν δεν υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις, δεν μπορεί η Αστυνομία και η Γενική Εισαγγελία να προχωρήσει.

Σημείωσε πως η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να παρέμβει ούτε σε έρευνες, ούτε προς τη Γενική Εισαγγελία. «Η πολιτική ηγεσία αυτό που απαιτεί είναι από την Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει για να υπάρχει δημόσια ασφάλεια και δεν απαιτεί από τη Γενική Εισαγγελία, αλλά αναμένει από τη Γενική Εισαγγελία ότι θα κάνει αυτά που πρέπει για να κλείνονται στη φυλακή οι παράνομοι, όμως, τηρώντας πάντα τους νόμους και κανονισμούς, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Ο κ. Φυτιρής είπε πως πολλές φορές οι νόμοι δεν μας καλύπτουν και ίσως να πρέπει να διορθώνονται, αλλά όσο ισχύουν αυτοί πρέπει να τηρούνται.

Ερωτηθείς τι κάνει η Αστυνομία για τις τελευταίες εξελίξεις, με τα όσα ακούγονται για το οργανωμένο έγκλημα και για τα άτομα από το εξωτερικό που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις στην Κύπρο, επανέλαβε ότι τα κράτη κινούνται μέσα στο πλαίσιο των νόμων και κανονισμών, με μαρτυρίες, καταθέσεις και επιχειρήματα με βάση τα οποία μπορούν να υπάρξουν συλλήψεις.

«Είμαστε αφοσιωμένοι και εγώ προσωπικά αφοσιωμένος στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ακολουθώντας όμως νόμους και θα πάμε ένα βήμα μπροστά τους πάλι ακολουθώντας τους νόμους», είπε, και σημείωσε πως το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί παράνομα ό,τι τεχνολογία υπάρχει, κάτι που δεν μπορεί να κάνει το κράτος αν δεν υπάρχει Νόμος για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας.

Αφού επανέλαβε την αφοσίωση της Κυβέρνησης, τόνισε πως «αν υπάρχουν σάπια μήλα, θέλουμε να τα αποβάλλουμε και θα το κάνουμε, αλλά θέλει υπομονή, θέλει σχεδίαση, θέλει προγραμματισμό, θέλει μέσα».

Εξήγησε πως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γράφονται πάρα πολλά από τους πολίτες, αλλά δεν σημαίνει ότι με βάση αυτό που γράφει ο πολίτης μπορεί να ενεργήσει η Αστυνομία και να συλλάβει κάποιον.

Ερωτηθείς αν μελετάται το ενδεχόμενο να μεταβεί κλιμάκιο της Αστυνομίας στη Ρωσία ώστε να πάρει κατάθεση από την Ιωάννα Φωτίου, είπε πως η πολιτική κατεύθυνση είναι να εξιχνιαστούν και να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες. «Η Αστυνομία ήδη βλέπει κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα ότι αν θα πάει ή αν δεν θα πάει (στη Ρωσία)», πρόσθεσε.

Κυπριακό FBI

Σε ερώτηση που βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του Κυπριακού FBI, ο κ. Φυτιρής είπε πως η οργάνωση του τμήματος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όπως του αναφέρθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Απομένει το κτίριο, το οποίο αναμένεται να βρεθεί εντός Μαρτίου ώστε να τοποθετηθεί το Τμήμα και να αρχίσει τη λειτουργία του.

«Η οργάνωση και λειτουργία του τμήματος είναι στο τελικό στάδιο», είπε και πρόσθεσε πως όταν μπουν στο κτίριο μετά θα ξεκινήσουν να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Επεισόδια και Βία στα Γήπεδα

Σε ερώτηση σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια έξω από το ΓΣΠ μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα και τις επικρίσεις του ΣΑΚ ότι μέλη της Αστυνομίας αφήνονται έρμαια απέναντι σε οργανωμένες ομάδες κρούσης, ο κ. Φυτιρής είπε πως η Αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε, ούτε ξυλοκόπησε ούτε έλαβε δράση δυσανάλογη με το συμβάν. Πρόσθεσε πως με βάση την ενημέρωση που είχε, κάποιοι οπαδοί έσπασαν τα τζάμια κάποιου περιπολικού και έκλεψαν μία τσάντα με ήσσονος σημασίας υλικά.

Για να το δούμε πιο συνολικά, πρόσθεσε, η φετινή χρονιά κύλησε κάπως πιο ομαλά από τις προηγούμενες. «Πιστεύω ότι η αστυνομία έχει τα μέσα, αλλά και αν δεν έχει τα μέσα, ό,τι ζητηθεί από την πλευρά του Υπουργείου, θα το πάρει και από πλευράς ατομικών εξοπλισμών και από πλευράς άλλων μέσων», είπε.

Ερωτηθείς για το Νόμο για τη Βία στα Γήπεδα, είπε πως προσπαθούν να προλάβουν την παρούσα Βουλή. «Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις. Αναμένω ότι μέσα στο μήνα θα καταλήξουμε με το τελικό κείμενο για να πάρει την πορεία του προς την Νομική Υπηρεσία και μετά στη Βουλή», είπε.

Δήλωση Νίκου Λοϊζίδη

Ερωτηθείς για την αναφορά του Νίκου Λοϊζίδη, Προέδρου του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ ότι δέχθηκε απειλές, ο κ. Υπουργός είπε πως ο πολύς θόρυβος προκαλεί οχληρία και η οχληρία προκαλεί πολλές φορές αναστάτωση.

«Εγώ θα χαρώ αν μου πει ο Αρχηγός ότι ο κ. Λοϊζίδης έκανε ένα αίτημα και ζήτησε να πάει σε μονάδα πρώτης γραμμής, και να φύγει από εκεί που είναι στο αρχείο», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ