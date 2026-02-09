Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, παραχώρησε δημοσιογραφική διάσκεψη, συμπληρώνοντας 60 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όπως ανέφερε, μετά τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 6 Φεβρουαρίου, οι στόχοι της κυβέρνησης περνούν στο στάδιο της υλοποίησης, με αιχμή τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και τάξης που απασχολούν έντονα την κοινωνία.

Ο κ. Φυτιρής παρουσίασε το πλαίσιο δράσεων και προτεραιοτήτων του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της ζωής, της περιουσίας και της καθημερινότητας των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Αυτούσια η ομιλία

Μετά τις εξαγγελίες του ΠτΔ στις 6 Φεβ οι Υπουργοί έχουμε χρέος να μετατρεψουμε τους στόχους σε πράξεις. Για αυτό κρίνω σκόπιμο να προβώ σήμερα σε μια εφ’ όλης της υλης δημοσιογραφική διάσκεψη μετά απο 60 μέρες παρουσίας μου στο ΥΔΔΤ καθόσον τα ζητήματα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης απασχολούν την κοινωνία.

H όλη προσπάθεια στηρίζεται σε μια βασική αρχή που αφορά όλους τους θεσμούς του κράτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Αστυνομία, το σωφρονιστικό σύστημα και κάθε κρατική υπηρεσία που έχει ευθύνη για την ασφάλεια και τη νομιμότητα.

Καμία κρατική δομή δεν υπάρχει για τον εαυτό της και η ύπαρξη της δεν είναι αυτοσκοπός.

Όλες υπάρχουν για έναν και μοναδικό λόγο και μια κοινή αποστολή:

Nα υπηρετούν τον λαό, που είναι ο εντολέας και εργοδότης τους.

Και αυτή η κοινή αποστολή συνοψίζεται σε μία λέξη: ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ασφάλεια της ζωής.

Ασφάλεια της περιουσίας.

Ασφάλεια της καθημερινότητας του πολίτη.

Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία.

Και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει δημοκρατία στην πράξη.

Η εγκληματικότητα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας ωραιοποιείται. Η ασφάλεια όμως δεν επιτυγχάνεται με “on–off” λύσεις, αλλά με σχέδιο, μεθοδικότητα, εχεμύθεια και απόλυτη νομιμότητα, σε αντίθεση με το οργανωμένο έγκλημα που λειτουργεί χωρίς κανόνες και εκμεταλλέυεται παρανομα κάθε τεχνολογική εξέλιξη.

Η χώρα εχει αναγκη να απαλλαγεί από το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τα κυκλώματα εκβιασμών. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση όμως απαιτεί εκτός από σχεδιασμό, επιμονή, υπομονή και καθαρά χέρια και όχι επικοινωνιακές κινήσεις. Όμως οι υποθέσεις που θα έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης , θα πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένες ακολουθώντας την αρχή : “OΛΟΙ ΙΣΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ”

Η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι το σύστημα δημόσιας ασφάλειας και σωφρονισμού χρήζει συνεχούς βελτίωσης , για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη εγκληματικότητα. Τα τεχνολογικά μέσα που μπορει σήμερα να είναι σύγχρονα, αύριο μπορεί να είναι ξεπερασμένα εάν οι εγκληματίες εξοπλιστούν με πιο σύγχρονα. Για αυτό η Αστυνομία πρέπει να αναδιοργανώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς.

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί θεσμική και ολοκληρωμένη δράση και όχι αποσπασματική. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρω ότι η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει κρίσιμες νομοθεσίες, ενώ αναμένονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις για να καλυφθούν θεσμικά κενά. Η νομοθεσία για την δίωξη με μέτρα για ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται είναι σημαντικό όπλο ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα.

Όσον αφορά στην αναβάθμιση του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Χρειαζόμαστε ένα σωφρονιστικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Όχι με πρόχειρες λύσεις, αλλά με συνολικό σχεδιασμό. Με ορίζοντα 4 έως 5 ετών, και με δημιουργία σύγχρονων δομών εκτός αστικού ιστού. Δομές που ενισχύουν την ασφάλεια, προστατεύουν το προσωπικό, αποτρέπουν τη δικτύωση του οργανωμένου εγκλήματος και δημιουργούν πραγματικές συνθήκες σωφρονισμού και επανένταξης στην κοινωνία.

Αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο δημόσιας ασφάλειας και βασικός πυλώνας του κράτους δικαίου

Ένας άλλος σημαντικός τομέας που απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα είναι η θαλάσσια ασφάλεια και οι κρίσιμες παράκτιες υποδομες ΑΔ και ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Για αυτό είναι αναγκαίο και θα προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό η δημιουργία Μονάδας Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, και η δημιουργία Ακτοφυλακής ανεξαρτητης από Αστυνομία με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες επιτήρησης και ελεγχου όλου του θαλασσίου χώρου από την ακτογραμμή μέχρι το βάθος της ΑΟΖ

Η Πυροσβεστική παρόλο που εκσυγχρονίζεται συνεχώς, η κλιματική αλλαγή απαιτεί περαιτέρω εκσυγχρονισμό σε μέσα και εγκαταστάσεις. Το καλοκαίρι θα ειναι και πάλι δύσκολο και η έγκαιρη προετοιμασία μέσων και προσωπικού, η δοκιμή των σχεδίων με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη.

Όσον αφορά στο προσωπικό μας. Όλοι αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το τεράστιο βάρος που σηκώνουν οι χιλιάδες αστυνομικοί, Πυροσβέστες και σωφρονιστικοί υπάλληλοι και είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Προεδρου, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και η επίλυση των λογικών αιτημάτων τους. Σεβαστά όλα και θα εξετάζονται όπως πρέπει ακολουθώντας τους κανόνες. Πρώτα όμως υλοποιείται η αποστολή και αποκαθίσταται η ασφάλεια και μετά έρχονται οι διεκδικήσεις ειδικά όταν δεν είναι μείζονος σημασίας. Με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου να ευχηθώ ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ στο προσωπικό της Αστυνομίας που τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά τις τελευταίες μερες κατά την εκτελεση του καθήκοντος.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας παρουσιασω το πλάνο με τους κύριους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ασφάλειας και Σωφρονισμού.

Αγαπητές και αγαπητοί,

Η κοινωνία απαιτεί απτά αποτελέσματα στη δημόσια ασφάλεια, και προστασία της περιουσίας. Όλοι μας θα κριθούμε απο το αποτέλεσμα, όχι από εξαγγελίες. Για το λόγο αυτό υπάρχει καθημερινή και αγαστή συνεργασία μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού Αστυνομίας, του Αρχηγού Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης των Φυλακών ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός συντονισμός και η άμεση αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν.

Η ασφάλεια της κοινωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και όλοι εμείς εδω σε αυτό το Υπουργείο και στις υπηρεσίες ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ έχουμε την πλήρη ευθύνη για την επίτευξη αυτού του στόχου.