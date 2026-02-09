Πρόταση για τη διεξαγωγή πρόωρων «βουλευτικών εκλογών» στις 26 Απριλίου κατέθεσε το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ), ζητώντας την άμεση συζήτηση του θέματος στην «ολομέλεια» της «βουλής».

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, η Πρόεδρος κόμματος, Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, σε δηλώσεις της ανέφερε ότι το κόμμα της βρίσκεται σε ετοιμότητα και ζητά την προσφυγή στις κάλπες, επικαλούμενη την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Η κ. Ιντζίρλι επέκρινε τη στάση του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), σημειώνοντας ότι οι εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος καθυστερούν την έναρξη των εργασιών της «βουλής».

Αναφερόμενη στην τρέχουσα κατάσταση στα κατεχόμενα, η κ. Ιντζίρλι έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, συνδέοντάς την με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για παρατυπίες σε διάφορα επίπεδα της «διοίκησης». Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις υποθέσεις πλαστών πτυχίων που αφορούν τον «πρόεδρο της βουλής», καθώς και στις συλλήψεις ή παύσεις στελεχών της «κυβέρνησης» και των «επιτροπών προσφορών».

«Ο λαός ζητά να μάθει πότε θα στηθούν οι κάλπες», δήλωσε η Πρόεδρος του ΡΤΚ, προσθέτοντας ότι η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία είναι απαραίτητη για να ξεπεραστεί το σημερινό τέλμα. Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι οι «νομικές» διαδικασίες για τις υποθέσεις διαφθοράς πρέπει να προχωρήσουν κανονικά, ώστε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση και να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ