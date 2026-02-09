Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Κυριάκου Σάββα, για την Επαρχία Πάφου.

Μετά την εκλογή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου το 2024 και τη συνεχή ενασχόλησή του με τα κοινά, αποφάσισε να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Πάφου στη Βουλή.

Στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική φωνή στους πολίτες της Επαρχίας Πάφου και να διεκδικηθούν λύσεις σε προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Βιογραφικό

Ο Κυριάκος Σάββα γεννήθηκε στην Πάφο το 1993 και κατάγεται από οικογένεια προσφύγων της σκλαβωμένης από τον Τούρκο εισβολέα Μιας Μηλιάς της Επαρχίας Λευκωσίας και του Λουτρού της Μόρφου. Είναι γιος του Φώτη Σάββα και της Άντρης Σάββα, σύζυγος και πατέρας δύο παιδιών.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου το 2011 και στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά.

Έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πάφου, προσφέροντας ενεργά στην τοπική κοινωνία και υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των δημοτών με συνέπεια και ευθύνη. Από το 2013 είναι μέλος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), συμμετέχοντας καθημερινά στον αγώνα για την πατρίδα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαφύλαξη των διαχρονικών αξιών του Ελληνισμού.

Κατέρχεται ως υποψήφιος Βουλευτής του Ε.ΛΑ.Μ. στην Επαρχία Πάφου, με ξεκάθαρο όραμα, πολιτική ωριμότητα και αποφασιστικότητα για την απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιοπρεπούς μέλλοντος για τις επόμενες γενιές Κυπρίων.

Δήλωση κ. Σάββα

Μετά την εκλογή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, το 2024 και μέσα από την καθημερινή μου δράση και ενασχόληση με τα κοινά, αποφάσισα να διεκδικήσω τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω την Επαρχία μας και τους πολίτες της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η συμμετοχή μου στις εκλογές είναι αποτέλεσμα προσωπικής υποχρέωσης που πηγάζει από τους προβληματισμούς μου για το μέλλον του τόπου μας και από την επιθυμία μου να προσφέρω και να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην αναζήτηση λύσεων σε όλα όσα μας ταλαιπωρούν.

Τα προβλήματα που μας απασχολούν, όμως, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με λεκτικές διαπιστώσεις. Χρειάζονται λύσεις και συγκεκριμένες ενέργειες που να φέρνουν πραγματική αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Είναι ολοφάνερο ότι, για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση, χρειάζεται να αλλάξουν πολλά το συντομότερο δυνατό.

Όλοι όσοι συμμερίζεστε τις ίδιες ανησυχίες και την αναγκαιότητα τα λόγια να γίνουν πράξεις και έργα, ενωθείτε μαζί μας για να γίνει κατανοητό από όλους ότι η Πάφος είμαστε ΕΜΕΙΣ και απαιτούμε το επίκεντρο όλων των αποφάσεων να είναι προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων.

Στην προεκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει, δεν θα προσπαθήσω να γίνω αρεστός.

Θα προσπαθήσω να φανώ χρήσιμος: να ακούσω και να ακουστώ, με μοναδικό σκοπό να σας πείσω με ειλικρίνεια ότι την εμπιστοσύνη που θα μου δείξετε δεν θα την προδώσω και ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να διεκδικήσουμε και να βελτιώσουμε όσα αφορούν την Επαρχία μας, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για την Πάφο, με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό στον τόπο και την ιστορία μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΩ… ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΦΟ