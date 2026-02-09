Η Κύπρος θα είναι πολύ σημαντική για το Μαυροβούνιο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της βαλκανικής χώρας, Μάιντα Γκόρτσεβιτς, σημειώνοντας ότι η Ποντγκόριτσα αναμένει «πολλά» από την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ όσον αφορά το κλείσιμο περισσότερων διαπραγματευτικών κεφαλαίων και τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου.

Το κλείσιμο των υπολειπόμενων 20 κεφαλαίων από τα 33 μέχρι το τέλος του έτους είναι φιλόδοξο αλλά «εφικτό», είπε επίσης, σημειώνοντας την πολιτική δυναμική στο Μαυροβούνιο και την επιθυμία της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο «θα αποτελέσει την επιτυχημένη ιστορία της διεύρυνσης» και θα φέρει νέα ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου θα επισκεφθεί την Κύπρο πιθανότατα κατά το δεύτερο μισό της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ, η κ. Γκόρτσεβιτς, η οποία επισκέφθηκε την Κύπρο για επίσκεψη εργασίας, είπε ότι συναντήθηκε με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραούνα, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, Χάρη Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Συζητήσαμε ότι αυτή δεν είναι μόνο μια τεχνική διαδικασία, είναι επίσης μια πολιτική διαδικασία, επομένως θα χρειαστούμε μια ισχυρή δέσμευση της Κυβέρνησής σας αλλά και του Κοινοβουλίου σας εάν θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε. Για το Μαυροβούνιο, πρόσθεσε, «αυτός δεν είναι μόνο ένας στόχος, αυτό είναι κάτι με το οποίο ζούμε, αυτές είναι οι ευρωπαϊκές αξίες που επιθυμούμε».

Η κ. Γκόρτσεβιτς είπε ότι στις επαφές της στη Λευκωσία, είδε «μια ισχυρή δέσμευση» από την Κύπρο προς το Μαυροβούνιο, «ειδικά όταν μιλάμε για τον σχεδιασμό, τι πρέπει να αναμένεται τους επόμενους μήνες μέχρι τα τέλη Ιουνίου, περισσότερεσ δράσεις ή διακυβερνητικές διασκέψεις που θα πρέπει να διοργανωθούν για το Μαυροβούνιο για το κλείσιμο των κεφαλαίων, αλλά και ισχυρή δέσμευση ως μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας και αυτή είναι η διεύρυνση».

Ερωτηθείσα εάν ο στόχος του Μαυροβουνίου να γίνει το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ έως το 2028 είναι εφικτός, δεδομένου ότι πρόσφατα έκλεισε το 13ο κεφάλαιο διαπραγμάτευσης, με άλλα 20 να απομένουν, η κ. Γκόρτσεβιτς είπε: «έχουμε μια πραγματικά φιλόδοξη αλλά εφικτή ατζέντα». Πρόσθεσε ότι για το Μαυροβούνιο, «αυτό σημαίνει όχι μόνο να τσεκάρει τα κουτάκια» και να κλείσει κεφάλαια, αλλά και ότι πρέπει να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις επειδή θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνοντας ότι το κλείσιμο 20 κεφαλαίων μέχρι το τέλος του έτους φαίνεται κάτι πολύ μεγάλο, η Υπουργός είπε ότι έχουν «μια πολύ καλή ατζέντα και πολύ καλό σχεδιασμό, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα με την Κύπρο», αλλά και με την Ιρλανδία, της οποίας η Προεδρία της ΕΕ ακολουθεί στη συνέχεια.

Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της χώρας της να εργαστεί ώστε «αυτή η φιλόδοξη ατζέντα να είναι πραγματικά εφικτή, επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολιτική δυναμική στη χώρα μου, θέλουμε πραγματικά να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δείχνουμε ενεργώντας και εργαζόμενοι πολύ, πολύ σκληρά».

Η Υπουργός του Μαυροβουνίου είπε «είναι πολύ αισιόδοξο που με την Κυπριακή Προεδρία πριν από λιγότερο από ένα μήνα κλείσαμε ήδη ένα κεφάλαιο», σημειώνοντας ότι ο Ιανουάριος «ξεκίνησε πολύ, πολύ επιτυχημένα όχι μόνο για το Μαυροβούνιο αλλά και για την Κυπριακή Προεδρία και αυτό είναι επίσης το ισχυρό μήνυμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους».

Σημείωσε ότι θα ήθελαν να βλέπουν τα κεφάλαια να κλείνουν «κάθε μήνα». «Αυτό σημαίνει επίσης πολλή επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών, του Μαυροβουνίου και της Κύπρου αφενός, αλλά και πολλή επικοινωνία με τα κράτη μέλη, επειδή στο τέλος της ημέρας και οι 27 πρέπει να ψηφίσουν το Μαυροβούνιο για κάθε βήμα που κάνουμε σε αυτή την πορεία», πρόσθεσε.

Η κ. Γκόρτσεβιτς επισήμανε επίσης ότι το πιο σημαντικό μήνυμα από τις συναντήσεις της ήταν αυτό της διεύρυνσης, και όχι μόνο για να δοθεί κίνητρο στο Μαυροβούνιο, αλλά και στις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες, και για τα κράτη μέλη και τους πολίτες της ΕΕ «που πραγματικά βλέπουν τη διεύρυνση ως κάτι που είναι πλέον απαραίτητο λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης και της ασφάλειας και της σταθερότητας».

Η Υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση των Μαυροβουνίων ότι «θα αποτελέσουμε την επιτυχημένη ιστορία της διεύρυνσης και ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να φέρουμε και κάποια νέα ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Κληθείσα να σχολιάσει την πρόταση του Σέρβου Προέδρου όπως όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ενταχθούν στην ΕΕ ταυτόχρονα, η κ. Γκόρτσεβιτς είπε ότι η χώρα της θέλει όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ, αλλά ότι όταν στο παρελθόν επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο, δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης κινήτρων μεταξύ των χωρών.

Πρόσθεσε ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην αξιοκρατία είναι η μόνη προσέγγιση που λειτουργεί, έχει αποτελέσματα και παρακινεί τις υποψήφιες χώρες.

Η Υπουργός δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που είδε την πρόοδο της Αλβανίας όσον αφορά το άνοιγμα όλων των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης και ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

«Κάτι συμβαίνει σε όλες τις χώρες, αλλά ας είμαστε δίκαιοι, δεν βρίσκονται όλες οι υποψήφιες χώρες στο ίδιο επίπεδο. Το Μαυροβούνιο, το αναφέρατε, έχουμε ήδη κλείσει 13 κεφάλαια και μέχρι στιγμής είμαστε η μόνη υποψήφια χώρα που κλείνει κεφάλαια. Γι' αυτό έχουμε το προβάδιμα», επεσήμανε, «επειδή έχουμε αποτελέσματα, επειδή θέλουμε να επιτύχουμε και επειδή υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ μας και των υπόλοιπων υποψήφιων χωρών».

Η Υπουργός σημείωσε ότι το Μαυροβούνιο θέλει όχι μόνο τα Δυτικά Βαλκάνια να ενταχθούν, αλλά και οι υπόλοιπες υποψήφιες χώρες, «και θα τους παρακινήσουμε και θα ανταλλάξουμε μαζί τους όλη την εμπειρία που έχουμε και αύριο θα αποτελέσουμε τη γέφυρα μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ, ως μελλοντικό κράτος μέλος».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Μαυροβουνίου, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση και στον τουρισμό και σε άλλους τομείς, η κ. Γκόρτσεβιτς είπε ότι οι δύο χώρες έχουν καλή διμερή διπλωματική επικοινωνία και συνεργασία εδώ και χρόνια, αλλά ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν σε πολλούς τομείς, όπως στην εκπαίδευση.

Σημείωσε ότι υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές μεταξύ Κύπρου και Μαυροβουνίου ως μεσογειακές χώρες με παρόμοιο μέγεθος πληθυσμού.

Προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλές δυνατότητες», αναφέρθηκε στη ναυτιλία και στην ανάγκη για περισσότερη συνεργασία σε διμερές επίπεδο, καθώς και για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, «ειδικά όταν πρόκειται ίσως για την αξιοποίηση περισσότερων κονδυλίων από τα Ταμεία Συνοχής σε αυτούς τους τομείς, επειδή για εμάς αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο».

Όσον αφορά τον τουρισμό, αναφέρθηκε στο πολύωρο ταξίδι της από το Μαυροβούνιο στην Κύπρο και την ανάγκη για απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το γεγονός ότι οι δύο χώρες «δεν είναι και τόσο μακριά η μία από την άλλη» αλλά έχουν κακή συνδεσιμότητα, είπε, οδηγεί σε μειωμένο ενδιαφέρον και στον τουριστικό τομέα. Είπε ότι ίσως ο τουρισμός είναι ένας τομέας στον οποίο οι δύο χώρες μπορούν να προωθήσουν ακόμη περισσότερο.

«Αυτό που μας βοηθά πραγματικά αν εξετάσουμε το διμερές κομμάτι είναι επίσης η καλή συνεργασία», είπε, προσθέτοντας ότι βλέπει την κ. Ραουνά όχι μόνο ως συνάδελφο «αλλά και ως φίλη». «Εργάζεται πολύ σκληρά για τη χώρα σας και βλέπω ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των Προέδρων μας», είπε, ενώ σημείωσε επίσης την επιθυμία της ηγεσίας του Μαυροβουνίου να επισκεφθεί την Κύπρο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της ΕΕ.

«Αυτές οι επισκέψεις, στο υψηλότερο επίπεδο, δείχνουν επίσης την πολιτική και διμερή επικοινωνία που απαιτείται για κάθε φιλική και διπλωματική σχέση», είπε.

Ερωτηθείσα εάν επίκειται επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου, η κ. Γκόρτσεβιτς είπε ότι πιθανότατα αυτό θα γίνει στο δεύτερο μισό της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. «Αλλά ναι, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Κύπρο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό», είπε.

Ερωτηθείσα για τις προσδοκίες της από την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ, είπε: «πραγματικά αναμένουμε πολλά». «Αναμένουμε όχι μόνο να κλείσουν τα κεφάλαια, αλλά αναμένουμε επίσης ότι θα ξεκινήσουμε με την Ομάδα Εργασίας για τη Συνθήκη Προσχώρησης».

«Αυτό είναι κάτι τεράστιο όχι μόνο για την ίδια τη διεύρυνση, όχι μόνο για το Μαυροβούνιο, αλλά και για τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες», πρόσθεσε. «Έτσι, αναμένουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις που θα προωθήσουν τη διεύρυνση και θα προωθήσουν το Μαυροβούνιο», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Κύπρος «θα είναι πολύ σημαντική για το Μαυροβούνιο, τη διεύρυνση και θα είναι επίσης πολύ ορατή στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η κ. Γκόρτσεβιτσ συγχάρηκε την κυπριακή κυβέρνηση «για το επιτυχημένο ξεκίνημα», σημειώνοντας «ας το κάνουμε επιτυχημένο μέχρι το τέλος Ιουνίου». Όσον αφορά τις προσδοκίες για το Μαυροβούνιο, είπε: «Σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστούμε πολύ σκληρά ώστε να έχετε κλείσει πολλά κεφάλαια μέχρι το τέλος της Προεδρίας σας».

Πηγή: ΚΥΠΕ