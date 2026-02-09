Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογεί την πρόσκληση που έλαβε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για συμμετοχή σε ειδική σύνοδο, στις 19 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο την ανοικοδόμηση της Γάζας και έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις πριν ληφθεί οριστική απόφαση για συμμετοχή.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, υπό την προϋπόθεση ότι κινείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, στην σύνοδο έχουν προσκληθεί επιλεγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και ως εκ τούτου δεν αναμένεται ενιαία ευρωπαϊκή στάση.

