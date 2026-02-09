Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο μίλησε ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, αναφερόμενος στις εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την ίδρυση του AI Factory στην Κύπρο.

«Είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά το γεγονός ότι καταφέραμε να βάλουμε το πρόγραμμα ψηφιοποίησης σε μια νέα βάση. Με μια νέα αρχιτεκτονική, με έναν τρόπο διαφορετικό διαχείρισης των έργων», δήλωσε ο Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «διαχειριζόμαστε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργο ψηφιοποίησης που είχαμε ποτέ ιστορικά στη Δημοκρατία και έχουμε αποτελέσματα. Αυτό με ικανοποιεί».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ψηφιοποίηση, με τον Υφυπουργό να επισημαίνει ότι «το 1924 είχαμε 40 ψηφιακές υπηρεσίες. Τώρα μιλούμε για πάνω από 100. Και αυτή η έμφαση είναι χαρακτηριστικό και σημάδι του γεγονότος ότι και ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση θέτουν και συνεχίζουν να θέτουν τη ψηφιοποίηση βασική προϋπόθεση».

Αναφερόμενος στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, τόνισε ότι «όχι, δεν είναι βελτιώσεις υφιστάμενων, είναι εντελώς νέες εφαρμογές και είναι μέρος ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων συστημάτων τα οποία αρχίσαμε από το 25 να φέρνουμε σε παραγωγική λειτουργία, ξεκινώντας από το eΔΕΑ, το Σύστημα Διαχείρισης Σχολικών Μονάδων».

Για την εφαρμογή του eΔΕΑ σημείωσε πως «από πέρσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά το σύνολο των εγγραφών μέσω αυτού του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πάει με φυσική παρουσία. Το σύστημα χτίζεται ακόμη, ενώ παράλληλα συνεχίζει και η κανονική του λειτουργία».

Σχετικά με την ωριμότητα της κοινωνίας και την αποδοχή των ψηφιακών εργαλείων, τόνισε ότι «το να εισάγεις ένα νέο εργαλείο, αν δεν χρησιμοποιηθεί από τους φορείς του οικοσυστήματος, τότε αυτόματα δεν είναι χρήσιμο. Το καλό παράδειγμα είναι εργαλεία της ψηφιακής οικονομίας, τα οποία δίνουν δυνατότητα σε τράπεζες, οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς να τα αξιοποιήσουν για να ψηφιοποιήσουν τις εργασίες τους».

Όσον αφορά την εκπαίδευση του κοινού στις ψηφιακές δεξιότητες, ανέφερε ότι «οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Είναι μέσα στα πλάνα του Υφυπουργείου να δούμε πώς λύνουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει συνεργασία με τοπικές αρχές, όπως ο Δήμος Λευκωσίας, για να αξιοποιήσουμε τις δομές τους για να εκπαιδεύσουμε άτομα προχωρημένης ηλικίας».

Κυπριακό AI Factory

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επερχόμενο AI Factory, μια εθνική υποδομή αιχμής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κύπρο

«Το AI Factory είναι ένας τρόπος να φέρουμε κοντά τους φορείς του οικοσυστήματος, να τους δώσουμε υπολογιστική ισχύ, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί περισσότερη και διαφορετική υπολογιστική ισχύ. Συνδέεται με το AI Factory της Ελλάδας, το Pharos και μας δίνει πρόσβαση στον υπερυπολογιστή Δαίδαλος, ενώ παράλληλα χτίζουμε κι εμείς έναν μικρότερο υπερυπολογιστή σε συνεργασία με την NVIDIA».

Ο Υφυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της φυσικής εξυπηρέτησης για όσους έχουν ανάγκη. «Αυτά τα εργαλεία δεν θα αντικαταστήσουν πλήρως την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, είναι εκεί όπου απαιτείται. Ο στόχος μας είναι να σπρώξουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί αυτά τα κανάλια, αλλά όπου υπάρχει ανάγκη ή αδυναμία, τα εξυπηρετούμε με άλλο τρόπο».

Τέλος, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα και την αποδοχή της, δήλωσε ότι «παροτρύνω τον κόσμο να δείξει την ψηφιακή μορφή του ψηφιακού πολίτη αντί της φυσικής του ταυτότητας. Είναι ισότιμο και ισάξιο νομικά».

«Με την ίδρυση του AI Factory και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών, η Κύπρος προχωρά δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, δημιουργώντας υποδομές και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν τόσο από πολίτες όσο και από επιχειρήσεις», σύμφωνα με τον Υφυπουργό Νικόδημο Δαμιανού.

