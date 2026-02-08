Τα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου, μόνο τέτοια δεν είναι, αφού η Τουρκία φροντίζει να τα ταράζει με την επεκτατική της πολιτική, που στηρίζεται στο αναθεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.

Ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει αποσκευές για την Άγκυρα, όπου τις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία κοκκινίζει το Αιγαίο με NAVTEX και NOTAM και εκδίδει ακόμη δυο αορίστου διαρκείας, χωρίς συντεταγμένες, που αφορούν στη δικαιοδοσία της, όπως αυτή την αντιλαμβάνεται.

