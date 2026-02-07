Οι στενοί δεσμοί συνεργασίας της Ένωσης Δήμου Κύπρου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμου Ελλάδας επιβεβαιώθηκαν, τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο σύμπραξης και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο εθνικών ενώσεων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στην Αθήνα.

Ανακοίνωση της Ένωσης Δήμου Κύπρου αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, συζητήθηκε εις βάθος η ανάγκη διασφάλισης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, για την οποία απαραίτητο είναι η χρηματοδότησή τους να διασυνδέεται με ένα δείκτη της οικονομίας (π.χ. άμεσες φορολογίες όπως ο ΦΠΑ).

Επίσης, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και η μετεξέλιξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου σε Ετήσιο Συνέδριο στα πρότυπα του Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε..

Στην αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος και ο Διευθυντής της, Μιχάλης Σωκράτους ενώ στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Καφαντάρης.

Πηγή: ΚΥΠΕ