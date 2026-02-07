Η Κύπρος συμπάσχει με το δράμα των δοκιμαζομένων χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής, είπε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, προσθέτοντας ότι σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών αναταράξεων και ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή, νιώθουμε καθήκον μας ως λαός να υψώσουμε τη φωνή μας υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των χριστιανικών κοινοτήτων, υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και υπέρ της διαφύλαξης της πλούσιας θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία σε τελική ανάλυση ανήκει στην ανθρωπότητα ολόκληρη».

Σε χαιρετισμό του ο κ. Χαραλαμπίδης, εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο 41ο Θεολογικό Συνέδριο της Παγκύπριας Ένωσης Ελλήνων Θεολόγων, με θέμα «Ο συνεχιζόμενος Γολγοθάς των Χριστιανών της Μέσης Ανατολή», που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, είπε ότι «η δική μας πατρίδα είναι μια χώρα με βαθιές ιστορικές, πνευματικές και πολιτισμικές ρίζες, η οποία έχει βιώσει και συνεχίζει να βιώνει από πρώτο χέρι τις έννοιες της εισβολής και της κατοχής, του διωγμού, του ξεριζωμού, της απώλειας των πατρογονικών εστιών, της βεβήλωσης εκκλησιών και άλλων ιερών χώρων».

«Γι’ αυτό όλοι μας αγωνιούμε για όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας και συμπάσχουμε με το δράμα των δοκιμαζομένων χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής», τόνισε.

Αναφερόμενος στο συνέδριο είπε ότι το θέμα του Συνεδρίου δεν αφορά ασφαλώς μόνο στο αναφαίρετο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας κάθε ανθρώπου, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ίδιας της ζωής, το δικαίωμα της υγείας, το δικαίωμα να έχεις πατρίδα.

«Δυστυχώς, στη γειτονική Μέση Ανατολή, υπάρχει μια συνεχής παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από τις διάφορες συγκρούσεις, τους διωγμούς και τους βίαιους εκτοπισμούς», πρόσθεσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Εξέφρασε τέλος εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και ολόκληρης της Κυβέρνησης, τις ευχαριστίες και τα θερμά συγχαρητήρια στην Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων τόσο για την ανυπολόγιστη συμβολή της στα πνευματικά δρώμενα της πατρίδας μας κατά την όντως μακροχρόνια πορεία της, όσο και για τη διοργάνωση του παρόντος πολύ ενδιαφέροντος Συνεδρίου.

«Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τις εισηγήσεις του Συνεδρίου θα επιτευχθεί ένας ουσιαστικός προβληματισμός, που θα οδηγήσει στην αφύπνιση συνειδήσεων, αλλά και στην καλλιέργεια ενός πιο ανθρωποκεντρικού τρόπου σκέψης, με την ευαισθητοποίηση της αλληλεγγύης και της έμπρακτης φροντίδας για τους δοκιμαζόμενους αδελφούς μας στη Μέση Ανατολή», είπε καταλήγοντας ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ