Παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης η δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του ΡΙΚ για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Στην αδιευκρίνιστη πρόθεση ψήφου ο Δημοκρατικός Συναγερμός λαμβάνει ποσοστό 17% ενώ ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 16%. Το ΕΛΑΜ συγκεντρώνει 11%, το ΆΛΜΑ 9%, η Άμεση Δημοκρατία 6,5% και το ΔΗΚΟ 6%.

ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών λαμβάνουν από 2,5 %, ακολουθούν το ΒΟΛΤ με 2%, το κόμμα για τα ζώα με 1,5% ενώ ΔΗΠΑ και Κίνημα Κυνηγών λαμβάνουν 1%. Το 9,5% ανέφερε ότι δεν έχει αποφασίσει.

Το 46% του δείγματος πιστεύει ότι η Κύπρος πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει χώρα στην οποία μπορεί να στηριχθεί η Κύπρος για να ενισχύσει την άμυνα της, ποσοστό 41% δηλώνει το Ισραήλ ενώ ποστοστό 27% την Ελλάδα. Καταγράφεται σημαντική μεταβολή σε σχέση με στοιχεία του 2024, όταν το Ισραήλ λάμβανε 9,5% και η Ελλάδα 45%.

Για την τριμερή συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, ποσοστό 71% απάντησε ότι η συνεργασία ωφελεί.

Απογοητευμένο απάντησε το 31% των πολιτών σε ερώτηση για τα συναισθήματα στην παρούσα κατάσταση ενώ το ποσοστό 18% δήλωσε άγχος και ανησυχία.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το προσωπικό εισόδημα, ποσοστό 39% απάντησε ότι αντιμετωπίζει δυσκολία και 14% μεγάλη δυσκολία. 15% των πολιτών απάντησαν ότι ζουν άνετα και 31% ότι τα καταφέρνουν.

Σε σχέση με την ωφέλεια της Κύπρου από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε θετικά με ποσοστό 73%.