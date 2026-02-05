Ο ρόλος του Κρατικού Αρχείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον τόπο μας, ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού, δρ Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την πρώτη επίσκεψή της στο Κρατικό Αρχείο και τη γνωριμία της με το προσωπικό, μετά την ένταξή του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, «σε δηλώσεις της, η δρ Κασσιανίδου επεσήμανε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποτελεί τον θεσμικά αρμόδιο χώρο για τη λειτουργία των κρατικών αρχείων, τονίζοντας ότι, όπως το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει την ευθύνη της προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι και το Κρατικό Αρχείο φέρει την ευθύνη για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης του τόπου».

Αναφερόμενη στο έργο του Κρατικού Αρχείου, σημείωσε ότι, «πέραν της τήρησης των αρχείων ολόκληρης της Κυβέρνησης, το Κρατικό Αρχείο δέχεται και αρχειακό υλικό από ιδιώτες, το οποίο ψηφιοποιείται, καταγράφεται και καταλογογραφείται, προκειμένου να καθίσταται προσβάσιμο στους ερευνητές». Όπως υπογράμμισε, μέσα από το έργο του Κρατικού Αρχείου αναδεικνύονται κρίσιμες πτυχές της ιστορίας της Κύπρου, της κοινωνικής και οικονομικής της δομής, των εργασιακών ζητημάτων και της πολιτικής ζωής, γεγονός που καθιστά τον ρόλο του ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο μας.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι η ένταξη του Κρατικού Αρχείου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του και διαβεβαίωσε ότι το Υφυπουργείο θα στηρίξει το έργο του, καθώς και τις προσπάθειες για τη βελτίωση των υποδομών του. Αναφερόμενη στο αναγνωστήριο, επεσήμανε ότι, παρά τις βελτιώσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, υφίσταται πάντοτε περιθώριο για περαιτέρω αναβάθμιση.

Κλείνοντας, καλωσόρισε το προσωπικό στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και αναφέρθηκε στις συνεργασίες που αναπτύσσει το Κρατικό Αρχείο με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και στη φιλοξενία έκθεσης για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Από πλευράς του ο Έφορος του Κρατικού Αρχείου, δρ Χρίστος Κυριακίδης, ανέφερε ότι το Κρατικό Αρχείο, που αποτελεί πλέον ένα από τα τρία βασικά Τμήματα του Υφυπουργείου, υπηρετεί εδώ και 48 χρόνια, με συνέπεια και αφοσίωση, τη διάσωση, τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση του αρχειακού πλούτου της Κύπρου. Όπως σημείωσε, «στα επτά φυλάκιά του φυλάσσονται τεκμήρια ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, τα οποία συνθέτουν τη συλλογική μνήμη του τόπου μας και αποτελούν βασική πηγή για τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας».

«Πέραν της διαφύλαξης, το Κρατικό Αρχείο έχει την ευθύνη της διαχείρισης, συντήρησης και διάθεσης των δημόσιων αρχείων προς επιθεώρηση από το κοινό, τόσο μέσω του αναγνωστηρίου όσο και μέσω των ψηφιακών του εργαλείων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας, της έρευνας και της γνώσης», επεσήμανε.

«Ο δρ Κυριακίδης εξέφρασε την προσδοκία του για στήριξη του Υφυπουργείου στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανέγερση ενός σύγχρονου αρχειοφυλακείου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα και στις αυξανόμενες ανάγκες του θεσμού», καταλήγει η ανακοίνωση.