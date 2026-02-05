Η πρόληψη και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών αποτελεί μια καθημερινή επιχειρησιακή πρόκληση, δήλωσε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης, μιλώντας στην 18η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Europol.

Ο Υφυπουργός δήλωσε ότι με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, οι παράτυπες αφίξεις και οι αιτήσεις ασύλου έχουν μειωθεί κατακόρυφα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου έχουν μειωθεί.

Τόνισε ότι "θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, μαζί με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Europol".

Τα τελευταία χρόνια, σημείωσε, τα άτομα που αναζητούν διεθνή προστασία αποτελούν ένα αξιοσημείωτο μέρος του πληθυσμού μας, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ασκώντας πραγματική πίεση στην ικανότητα υποδοχής μας, στις δημόσιες υπηρεσίες μας και στις κοινότητές μας.

Ταυτόχρονα, τόνισε, η Κύπρος αντιμετωπίζει μια μοναδική πρόκληση, την κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού από την Τουρκία και την ύπαρξη της Πράσινης Γραμμής, η οποία δεν είναι σύνορο αλλά θα πρέπει να παρακολουθείται σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή. Αυτό δημιουργεί, εξήγησε, ένα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον όπου πρέπει να προστατεύσουμε την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, τηρώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Γι' αυτό, είπε, η Κυβέρνηση έχει χαράξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μετανάστευσης, προσθέτοντας ότι η ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας σηματοδότησε ένα σημείο καμπής, καθώς μας επέτρεψε να θέσουμε σαφείς προτεραιότητες, να συντονιστούμε πιο αποτελεσματικά μεταξύ των υπηρεσιών και να εφαρμόσουμε μια συνεκτική στρατηγική για τη μετανάστευση.

«Από την αρχή, η προσέγγισή μας ήταν αυστηρή, πρακτική. Εστιάσαμε σε τρεις στόχους: τη μείωση των παράτυπων ροών, τη μείωση των εκκρεμών αιτήσεων ασύλου και την αύξηση των επιστροφών. Αυτοί οι στόχοι συνδέονται στενά με τη σημερινή συζήτηση, δεδομένου ότι τα δίκτυα ευδοκιμούν όταν οι διαδρομές είναι απροστάτευτες, οι διαδικασίες είναι αργές και το σύστημα δεν είναι σε θέση να επιβάλει τις αποφάσεις», τόνισε.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος έχει δώσει έμφαση στο θέμα των διαδρομών, έχει βελτιώσει την επιτήρηση στη θάλασσα και κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχει εντείνει τη δράση κατά των δικτύων, έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, σεβόμενη πλήρως τα δικαιώματα και την ορθή διαδικασία και έχει επενδύσει στις επιστροφές.

Σημείωσε ότι τα αποτελέσματα είναι σαφή ότι δηλαδή οι παράτυπες αφίξεις και οι αιτήσεις ασύλου έχουν μειωθεί κατακόρυφα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου έχουν μειωθεί.

Η Κύπρος, συνέχισε, δεν πέτυχε αυτά τα αποτελέσματα μόνη της και αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Europol. Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος χαιρετίζει και υποστηρίζει επίσης τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει την εντολή της Europol.

Αναφερόμενος στο επικείμενο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, είπε ότι αντικατοπτρίζει την προσέγγιση της Κύπρου, δηλαδή αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και ταχύτερες διαδικασίες ασύλου.

«Η έγκαιρη εφαρμογή του Συμφώνου είναι ένας σημαντικός στόχος που πρέπει να επιτύχουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο», επεσήμανε.

Είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί τη μετανάστευση κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και ότι οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την προώθηση της εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης μέσω εταιρικών σχέσεων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών και την υποστήριξη ισχυρής δράσης κατά των δικτύων.

"Έχουμε εργαστεί σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι μόνο φιλόδοξο στα χαρτιά, αλλά και λειτουργικά αποτελεσματικό στην πράξη", κατέληξε.

