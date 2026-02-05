Την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα για επίλυση του υδατικού προβλήματος στην Κύπρο, τονίζει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Σε δήλωση της για το υδατικό, η κ. Δημητρίου ανέφερε πως η υδατική κατάσταση της χώρας βρίσκεται σε οριακό σημείο και μάλιστα λίγους μήνες πριν την καλοκαιρινή περίοδο. «Προειδοποιήσαμε εδώ και καιρό. Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει έγκαιρα σε μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης του νερού, είτε καθησύχαζε είτε πήρε αργοπορημένες και προφανώς ανεπαρκείς αποφάσεις», είπε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε πως, έστω και τώρα, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεση ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιορισμό της κατανάλωσης. Και την ίδια ώρα, συνέχισε «να επισπευσθούν οι διαδικασίες, ξεπερνώντας τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια για τα έργα υποδομής που σχεδιάστηκαν εδώ και καιρό».

Η κ. Δημητρίου είπε πως είναι επίσης απαραίτητο να στηριχθούν περισσότερο οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης για επιδιορθώσεις των δικτύων, σημειώνοντας πως δεν αρκούν τα 10 εκατομμύρια και πως χωρίς την αίσθηση του κατεπείγοντος θα οδηγηθούμε σε χειρότερες εξελίξεις.

«Ο πρωτογενής τομέας και η ύπαιθρος δέχονται ήδη το μεγαλύτερο πλήγμα και ασφυκτιούν. Δεν αντέχουν άλλο. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Αυτοί οι κλάδοι θα πρέπει να στηριχτούν από την κυβέρνηση προτού να είναι αργά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε πως δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, «και μάλιστα τώρα και μάλιστα αναδρομικά. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο θα πρέπει να εκπονηθούν μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και όχι να επιβάλλονται χρεώσεις», είπε και κατέληξε: «Επιτέλους να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την επίλυση αυτού του μεγάλου ζητήματος».

