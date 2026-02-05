Ποινή φυλάκισης πέντε ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λάρνακας, σε 45χρονο και 33χρονο, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι σε υπόθεση εμπρησμού, που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, στη Λάρνακα.

Η υπόθεση διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου 2025, όταν πρόσωπο που επέβαινε σε αυτοκίνητο, έριξε δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς, τύπου «μολότοφ», στην αυλή 70χρονου, στην επαρχία Λάρνακας. Στην αυλή ξέσπασε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από τον ίδιο τον 70χρονο.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το ΤΑΕ Λάρνακας.

