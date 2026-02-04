«Ο καθοριστικός ρόλος της Europol στη στήριξη των κρατών-μελών είναι αδιαμφισβήτητος», δήλωσε ο Βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, προεδρεύοντας στη 18η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ).

Η Συνάντηση πραγματοποιείται στις 4-5 Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, στη Συνάντηση έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν περισσότερα από 70 μέλη από 28 κοινοβούλια και 23 κράτη μέλη. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι στο τέλος των εργασιών της, θα εκδοθεί για πρώτη φορά κοινή δήλωση των Συμπροέδρων της ΜΟΚΕ και θα κοινοποιηθεί στα μέλη για να προσυπογράψουν.

«Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα, τα δίκτυα παράνομης μετανάστευσης, καθώς και το χρηματοοικονομικό έγκλημα συνιστούν άμεσες απειλές για την ασφάλεια των πολιτών και σταθερότητα των κοινωνιών μας, υπερβαίνοντας τα εθνικά σύνορα», είπε ο κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι η Europol «έχει καθιερωθεί ως ο βασικός κόμβος πληροφόρησης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των εγκληματικών δραστηριοτήτων και εξελίσσεται σε πυλώνα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής εσωτερικής ασφάλειας».

Αναφέρθηκε, ακολούθως στην εν εξελίξει αναθεώρηση του κανονισμού της Europol, η οποία, όπως είπε, «αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις αναλυτικές και επιχειρησιακές της ικανότητες, ενδυναμώνοντας την ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και άμεσα στις σύγχρονες απειλές».

Ο Χαβιέ Θαρθαλέχος, Συμπρόεδρος της ΜΟΚΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημείωσε εισαγωγικά ότι η Europol θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη των κρατών-μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση απειλών. Ανέφερε, επίσης, ότι τη συζήτηση στο πλαίσιο της Συνάντησης θα απασχολήσουν και οι νέοι κανονισμοί της Europol.

Στη συνέχεια, η Κατρίν ντε Μπολ, Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες της Europol στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία συνάντηση της ΜΟΚΕ, τον Νοέμβριο του 2025, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον νέο κανονισμό, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο προγραμματισμός συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Ως σημαντικές παραμέτρους ανέδειξε τη νέα στρατηγική για τις εξωτερικές συνεργασίες, αλλά και τη στρατηγική για συνεργασία με ιδιώτες. Αναφέρθηκε, επίσης στη δράση σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και στις συμφωνίες με χώρες της Νοτίου Αμερικής για ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των οποίων η Αργεντινή, η Βραζιλία και ο Ισημερινός, ενώ συζητήσεις είναι σε εξέλιξη με το Περού.

Η κ. Μπολ είπε ότι η Ουκρανία παραμένει βασικός επιχειρησιακός εταίρος για την Europol, αναφέροντας ενδεικτικά αύξηση 50% στην ανταλλαγή μηνυμάτων με τη χώρα μεταξύ 2024 και 2025, ενώ είπε ότι οι βασικοί τομείς συνεργασίας είναι οι έρευνες για εγκλήματα πολέμου, η εμπορία όπλων και εκρηκτικών και τα κλεμμένα drones.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επιχειρησιακή ομάδα με επικεφαλής τη Σουηδία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας ως υπηρεσία, η οποία προχώρησε σε 193 συλλήψεις σε έξι μήνες. Μίλησε, ακόμα, για την έμφαση σε δίκτυα εγκληματιών που εκμεταλλεύονται το ψηφιακό περιβάλλον, αναφέροντας και λειτουργία πλατφόρμας κατά της ριζοσπαστικοποίησης ανηλίκων.

Με τη σειρά του ο Ιρινέους Σιένκο, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου με τα μέλη των κοινοβουλίων, χάριν δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας από πλευράς της Europol. Κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση για τη λειτουργία του νέου ευρωπαϊκού κέντρου για την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, επισημαίνοντας και τη συνεργασία με τη FRONTEX στο πλαίσιο αυτό. Εξήρε, επίσης, τον ρόλο της Εκτελεστικής Διευθύντριας σε μία κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για τη Europol.

