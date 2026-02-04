Για το περιστατικό με τον βανδαλισμό της πινακίδας του μίλησε ο υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χριστόφορος Χριστοφόρου, στην εκπομπή Ήρθε κι Έδεσε. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που δέχεται και στον τρόπο που τις αντιμετωπίζει.

«Ο κόσμος με φοβίζει πάρα πολύ. Με τις αντιδράσεις του. Υπάρχει πολύ μίσος, υπάρχει πολύ κακία. Δεν τα σε επιδονώ, αλλά δεν είναι όλος ο κόσμος βέβαια. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μερίδα, η οποία δεν θέλει να σε δει να πετύχεις, δεν θέλει να σε δει να χαίρεσαι, δεν θέλει να σε δει να προωθείς τον εαυτό σου. Γενικά υπάρχει μια απόρριψη. Ο λόγος είναι ότι ο κόσμος υποφέρει και το βγάζει σαν αντίδραση. Είναι εκεί που πατάω και λέω ο κόσμος υποφέρει, γιατί πιθανόν να μην έχει τη βοήθεια που χρειάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η αντίδραση που αντιμετώπισε ήταν αποτέλεσμα παρανόησης ή προσωπικής επίθεσης, ο κ. Χριστοφόρου απάντησε πως «είναι αντίδραση σε λαθασμένη βάση. Οποιοδήποτε τέτοιος τρόπος θεωρώ ότι είναι λαθασμένος τρόπος αντίδρασης. Και δεν υπήρχε ουσία ούτε καν βάση σε αυτό που έχει γίνει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις με κατανόηση. «Εγώ όμως αντιμετωπίζω νηφάλια, γιατί πάντα λέω αυτός που προσπαθεί να κάνει ζημιά σε κάποιον, καταρχήν είναι σαν να σου ζητάει βοήθεια. Είναι σαν να σου λέει βοήθησέ με. Κανένας δεν θέλει να γίνει κακός. Και δεν υπάρχει κακός άνθρωπος. Υπάρχει πληγωμένος άνθρωπος. Και πρέπει κάποιος να βρει και πάντα την αιτία να έχεις τη δύναμη βέβαια, να βοηθήσεις κάποιον που σε μισεί, ή που προσπαθεί να σου κάνει κακό. Και τους πει λέει ρε φίλε, πες μου τι θες. Κάνε μια αγκαλιά σε αυτόν τον άνθρωπο. Δώσε τη δύναμή σου».

Παράλληλα, ο υποψήφιος βουλευτής αναφέρθηκε στο σοκ που του προκάλεσε η συγκεκριμένη πράξη: «Με εκνεύρισε, με σόκαρε και μετά με λύπησε. Λυπήθηκα γιατί λέω ρε παιδί μου, χωρίς να έχεις κάνει κάτι, ή να μην έχεις κάνει αυτό που κάποιος μπορεί να δείξει ότι έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν το έχεις κάνει. Υπάρχει από πίσω ένα μίσος, υπάρχει μια προσπάθεια να στρέψω λίγο την προσοχή του κόσμου κάπου άλλου και λες πάλι εγώ βγαίνω υπεράνω και λέω δεν έχω εναντίον κανένας τίποτα, καθαρός σε όλα και πάνω απ' όλα έχουμε να φτιάξουμε τα παιδιά μας. Οι πιο σημαντικά πράγματα».