Ερωτήματα με στόχο τη συλλογή στοιχείων από τα Κράτη Μέλη, ώστε να υποστηριχθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας τέθηκαν κατά την πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφάλειας Εφοδιασμού στον Τομέα της Άμυνας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, αναφέρεται ότι συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χαρτογράφηση της ασφάλειας εφοδιασμού και να καταθέσουν εισηγήσεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αμυντικών προϊόντων σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού.

Το Συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε μέσω του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας, συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Κρατών Μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

Της συνεδρίας συμπροέδρευσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικός εισηγητής στη συνεδρία ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, ενώ εναρκτήρια τοποθέτηση απηύθυνε επίσης ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Στέλιος Κουντούρης.

Όπως αναφέρεται, «αμφότεροι αναφέρθηκαν στη σημασία της συμβολής των Κρατών Μελών στην εφαρμογή του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας και, ειδικότερα, στην ανάγκη προετοιμασίας για ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού μέσω των συνεδριάσεων του Συμβουλίου».

Στη συνέχεια, της συνεδρίας προήδρευσαν και συντόνισαν τις παρεμβάσεις και τα ερωτήματα προς τα Κράτη Μέλη ο Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του Υπουργείου Άμυνας, Παναγιώτης Χατζηπαυλής, και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χέραλντ Ρούιτερς.

«Η πρώτη αυτή συνεδρία του Συμβουλίου επισφραγίζει τις προσπάθειες του Υπουργείου Άμυνας, υπό την Κυπριακή Προεδρία, για την ουσιαστική εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνεται. Αναφέρεται επίσης η «πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προώθηση της συλλογικής ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων, στοχεύοντας άμεσα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ