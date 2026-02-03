Για την επερχόμενη άτυπη ηγετική σύσκεψη της ΕΕ στις 12 Φεβρουαρίου, συζήτησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο ΠτΔ ανήρτησε στο Χ ότι με τον κ. Κόστα συζήτησε την άτυπη σύνοδο με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά.

"Μια ζωτικής σημασίας συζήτηση σε μια κρίσιμη στιγμή, την οποία θα εκμεταλλευτούμε με αποφασιστικότητα. Για μια Ένωση ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική, με μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Για μια πιο Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο", ανέφερε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ