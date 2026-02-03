Οι σωρεία καταγγελιών και κατηγοριών εναντίον πολιτικών προσώπων, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα ταρακουνούν το πολιτικό σύστημα.

Η κοινωνία παρακολούθησε εμβρόντητη το τελευταίο διάστημα από βίντεο, που καταγράφει φερόμενο μηχανισμό διαφθοράς στο Προεδρικό, μέχρι καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και βιασμούς, από αιρετούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σίγμα, οι πιέσεις που δέχονται οι Αρχές είναι τεράστιες την ίδια ώρα που πολίτες και κόμματα αναμένουν τα πορίσματα των ερευνών, για τη βροχή καταγγελιών, που αφορούν πολιτικούς αξιωματούχους.

Από το πολύκροτο βίντεο, για φερόμενη διαφθορά στο Προεδρικό, την έρευνα για τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και τη καταγγελία εναντίον του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα για ξυλοδαρμό.

Στο κάδρο μπαίνει πλέον και η υπόθεση του Δημάρχου Πάφου. Οι πιέσεις των κομμάτων, για διερεύνηση των υποθέσεων εκφράζονται σχεδόν καθημερινά μέσω ανακοινώσεων. Σήμερα παρενέβη η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ζητώντας διαλεύκανση όλων των υποθέσεων, χωρίς καμία εξαίρεση. Ακόμη και ισχυρισμών που διατυπώνονται διαδικτυακά, τονίζει η Αννίτα Δημητρίου.

Την ώρα μάλιστα, όπως προσθέτει που το πρόσωπο, το οποίο καταγγέλλει δηλώνει έτοιμο να παραδώσει στοιχεία στις αρχές. Κάνει μάλιστα λόγο για αδικαιολόγητη συσσώρευση καταγγελιών που παραμένουν στο σκοτάδι.

Οι αναφορές της Προέδρου του ΔΗΣΥ, για διαδικτυακές καταγγελίες απευθύνονται στα όσα δημόσια καταγγέλλει επί καθημερινής βάσεως η γνωστή τικ τόκερ Ιωάννα Φωτίου, η οποία δεν διστάζει να παρουσιάζει και στοιχεία.

Σημειώνεται ότι εναντίον της εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές, για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση, μετά από απανωτές καταγγελίες για τα όσα αναφέρει στα βίντεο της.

Η μια καταγγελία έχει γίνει από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ Χαράλαμπο Πάζαρο, ο οποίος είχε καταγγείλει την τικ τοκερ γνωστή ως Άννι Αλεξούι το περασμένο καλοκαίρι στην Αστυνομία Πάφου.

Ο βουλευτής επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες ξανά το Αστυνομικό Τμήμα αυτή τη φορά για να αποσύρει την καταγγελία εναντίον της.

Όπως ανέφερε στο Σίγμα, ο βουλευτής έλαβε απάντηση από την Αστυνομία με την οποία τον ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να αποσύρει την καταγγελία λόγω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι Αρχές της Δημοκρατίας, με τον ίδιο να στέλνει επιστολή για να λάβει την συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού εξήγησε και τους λόγους απόσυρσης της καταγγελίας του. Όπως είπε, «δεν πρόκειται για κάποιο εγκληματία. Απεναντίας, σύμφωνα με τα όσα η ίδια αναφέρει σε αναρτήσεις της, είναι θύμα εγκλημάτων που πιστεύω πως πρέπει να εξεταστούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Πιστεύω πως επιβάλλεται από το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του να δοθεί στην Ιωάννα η ευκαιρία να μιλήσει, να καταθέσει ό,τι στοιχεία ή τεκμήρια έχει για τον οποιοδήποτε».

Η ίδια η Ιωάννα μέσω του λογαριασμού της στο Facebook ευχαρίστησε τον κ. Πάζαρο, λέγοντας ότι έληξε οποιοδήποτε παράπονο είχε μαζί του. Η γνωστή τικ τοκερ την περίοδο του καλοκαιριού είχε δημοσιεύσει βίντεο με σοβαρότατες καταγγελίες εναντίον διάφορων προσώπων μεταξύ αυτών και του βουλευτή του ΔΗΣΥ.

Στο μεταξύ, η τικτοκερ συνεχίζει την δημοσιοποίηση βίντεο με καταγγελίες εναντίον αστυνομικών μιλώντας για διαφθορά στο Αστυνομικό σώμα.

Αμφισβητώντας την Αστυνομία εάν όντως αξιολογεί τις καταγγελίες της καθώς όπως αναφέρει συγκεκριμένοι αστυνομικοί εμπλέκονται στα ποινικά αδικήματα τα οποία καταγγέλλει.

Επίσης, η ίδια τονίζει ότι το βασικότερο για την ίδια είναι να διερευνηθούν οι καταγγελίες της εναντίον συγκεκριμένων προσώπων από το οικογενειακό της περιβάλλον, που όπως ισχυρίζεται ευθύνονται για περιστατικά κακοποίησης εις βάρος της.

Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου σε σχέση με τις καταγγελίες, εναντίον του, για διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Το ενοικιαστήριο έγγραφο το οποίο δημοσίευσε η cyprus times αποκαλύπτει ότι η έπαυλη που ενοικιάζει ο ευρωβουλευτής 2,300 ευρώ, στα Κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό προβλέπει αυστηρή ρήτρα για χρήση του ακινήτου αποκλειστικά για οικιστικούς σκοπούς.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία αυτή τη στιγμή διερευνά υπόθεση πιθανής κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βάρος του ευρωβουλευτή καθώς το κτήριο που ενοικίαζε υπογράφηκε για οικιστική χρήση και όχι για επαγγελματική.

Σημειώνεται ότι η έπαυλη αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια και πισίνα.

Την ίδια ώρα ωστόσο εναντίον του φαίνεται να υποβλήθηκε νέα καταγγελία, αυτή τη φορά για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς ο παραθλητής που παρουσιάζεται στο βίντεο στο οποίο ο ευρωβουλευτής αποκαλεί τα άτομα με νοητική αναπηρία ως πελλά, ζήτησε από την πρώτη στιγμή, μέσω της ΚΥΣΟΑ, να αφαιρεθεί το πρόσωπό του, κάτι το οποίο δεν έγινε.