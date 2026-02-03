Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης.

Σε ανάρτησή του στα social media ενημερώνει για το γεγονός σημειώνοντας ότι θα χρειαστεί να μείνει για λίγο καθηλωμένος.

«Μια χειρουργική επέμβαση θα με κρατήσει για λίγο καθηλωμένο. Για λίγο όμως, μετρώ ήδη τις ώρες για να συνεχίσουμε ξανά. Ευτυχώς φαίνεται ότι όλα πήγαν καλά. Άλλωστε δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό.

Όπως λαλούν και στο χωρκό μου «επουζιάσαν μας τζαι ετσακρίσαν μας!».

Ευχαριστώ από καρδιάς τους γιατρούς και νοσοκόμους/νοσοκόμες του Γενικού μας νοσοκομείου για τον επαγγελματισμό και την φροντίδα τους. Ιδιαίτερα τους γιατρούς και πολύ καλούς φίλους Άθω Γεωργίου και Βασίλη Βασιλειάδη.

Σύντομα συνεχίζουμε ξανά μαζί τους αγώνες μας».