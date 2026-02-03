Σοβαρές προειδοποιήσεις για την πορεία των δημόσιων οικονομικών απευθύνει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ασκώντας έντονη κριτική στις επιλογές και τους χειρισμούς της Κυβέρνησης. Σε ανακοίνωσή του, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ τονίζει ότι εδώ και καιρό επισημαίνει, με επίσημα και συγκεκριμένα στοιχεία, τους μεγάλους κινδύνους που προδιαγράφονται, σημειώνοντας πως οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας επιχειρούν –ανεπιτυχώς, όπως αναφέρει– να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις.

Ο κ. Νεοφύτου αναγνωρίζει ότι η μείωση του εξωτερικού δανεισμού της χώρας αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη, υπογραμμίζει ωστόσο πως πρόκειται μόνο για «τη μισή αλήθεια». Όπως εξηγεί, την ίδια ώρα που περιορίζεται ο εξωτερικός δανεισμός, ο εσωτερικός δανεισμός από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) αυξάνεται δραματικά, με αποτέλεσμα το συνολικό ονομαστικό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να ακολουθεί ανοδική πορεία. Υπενθυμίζει δε ότι ο εσωτερικός δανεισμός δεν προσμετράται στο δημόσιο χρέος βάσει των κριτηρίων του Μάαστριχτ, γεγονός που –όπως αφήνει να εννοηθεί– δημιουργεί μια παραπλανητική εικόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, το συνολικό ονομαστικό χρέος ανήλθε στα 33,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2022, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 –τελευταία περίοδος για την οποία υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα– αυξήθηκε στα 34,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για το γεγονός ότι ο δανεισμός του κράτους από το ΤΚΑ, δηλαδή από τα χρήματα που προορίζονται για τις μελλοντικές συντάξεις, χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ανεξέλεγκτης αύξησης των ανελαστικών κρατικών δαπανών. Μεγάλο μέρος αυτών, όπως σημειώνει, αφορά το κρατικό μισθολόγιο.

Όπως αναφέρει, από το τέλος του 2022 μέχρι το τέλος του 2024, οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 709 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε άνοδο 22%. Παράλληλα, επικαλούμενος υπολογισμούς του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, προειδοποιεί ότι το κρατικό μισθολόγιο αναμένεται να προσεγγίσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2028, καταγράφοντας αύξηση 54% ή 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις πέντε χρόνια.

Σε σύγκριση, ο κ. Νεοφύτου υπενθυμίζει ότι την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση του 2013, από το 2008 έως το 2012, η συνολική αύξηση στο κρατικό μισθολόγιο ήταν 348 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 13,8%.

«Η αύξηση αυτή δεν είναι βιώσιμη», προειδοποιεί, σημειώνοντας πως αν η κατάσταση αφεθεί ανεξέλεγκτη, μεσοπρόθεσμα θα εξελιχθεί σε «ωρολογιακή βόμβα» για τα δημόσια οικονομικά, θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας.

Κλείνοντας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου τονίζει ότι η ωραιοποίηση της κατάστασης μέσω διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από το ανώτατο πολιτειακό επίπεδο, προκαλεί εύλογη και βαθιά ανησυχία για το οικονομικό μέλλον της Κύπρου.