Η εύρυθμη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς είναι απαραίτητη για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανικής παραγωγής στον τομέα της άμυνας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία. Πρόσθεσε ότι η Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας παραμένει ένα κεντρικό εργαλείο για την κινητοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Σε μόλις 12 μήνες, πάνω από το ήμισυ των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Πυξίδας έχουν ήδη υλοποιηθεί, ανέφερε από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Michael McGrath.

Στις δηλώσεις του κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το τέλος της συνάντησης, ο κ. Δαμιανός είπε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς τομείς που είναι κεντρικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης, οι Yπουργοί υπογράμμισαν την αυξανόμενη στρατηγική σημασία του τομέα της άμυνας για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, εξήγησε, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Άμυνας και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τη συνεργασία, τις κοινές επενδύσεις και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας.

«Βασική προτεραιότητα είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα. Η εύρυθμη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς είναι ουσιαστικής σημασίας από αυτή την άποψη, ιδίως για τις ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλιστεί ότι τα μικρά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, μπορούν να επωφεληθούν και να συμβάλουν ουσιαστικά», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Yπουργό, η δεύτερη συζήτηση αφορούσε την πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας.

«Οι Yπουργοί αναγνώρισαν ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, ιδίως η χαμηλή υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ΜμΕ, οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι κανονιστικές και διοικητικές επιβαρύνσεις», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι οι Υπουργοί συζήτησαν βασικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Πυξίδας, όπως το Σχέδιο Δράσης για την Ήπειρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία, τον Νόμο για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και τις προσπάθειες απλούστευσης. «Η Πυξίδα παραμένει ένα κεντρικό εργαλείο για την κινητοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», τόνισε.

Η τελευταία συζήτηση, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, επικεντρώθηκε στο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές 2030, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως είπε, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς για τους καταναλωτές, την άρση των εναπομενόντων εμποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές και τη διασφάλιση ότι η προστασία των καταναλωτών συμβαδίζει με τις ψηφιακές εξελίξεις.

Πρόσθεσε ότι οι επικείμενες πρωτοβουλίες, όπως η πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη και η αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, θα είναι καθοριστικές για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Michael McGrath, δήλωσε ότι σήμερα οι Υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση της βιομηχανικής και αμυντικής βάσης της Ευρώπης και εξέτασαν την πρόοδο στο πλαίσιο της Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας.

«Σε μόλις 12 μήνες, πάνω από το ήμισυ των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Πυξίδας έχουν ήδη υλοποιηθεί. Πρόκειται για πραγματική πρόοδο, αλλά δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, πρέπει τώρα να επιταχύνουμε», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η πρόοδος στην Ενιαία Αγορά εξαρτάται από τη συλλογική πολιτική βούληση. «Η ολοκλήρωση έχει σταματήσει, καθώς υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά εμπόδια για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Η τελευταία ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Αποτελεί έκκληση για δράση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό στοχεύουμε στα κύρια εμπόδια και θα παρουσιάσουμε έναν χάρτη πορείας με σαφείς προθεσμίες για την απλούστευση και την εναρμόνιση, όπου είναι δυνατόν», σημείωσε σχετικά.

Πρόσθεσε ότι η απλούστευση ήδη αποδίδει καρπούς, με την Επιτροπή να έχει υποβάλει μέχρι στιγμής 10 πακέτα μέτρων απλούστευσης και μια σειρά πρόσθετων πρωτοβουλιών. «Το αποτέλεσμα είναι μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών επιβαρύνσεων κατά περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με περισσότερο από το ένα τρίτο αυτών των εξοικονομήσεων να ωφελεί άμεσα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε περαιτέρω.

Είπε επίσης ότι ανυπομονεί να παρουσιάσει φέτος την πρόταση για το 28ο καθεστώς, ένα προαιρετικό ψηφιακό ευρωπαϊκό εταιρικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία, την επέκταση και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά, υπό την ονομοασία EU Inc, «ένα απλό και προσιτό όνομα για ένα πραγματικά ενοποιημένο ευρωπαϊκό εταιρικό πλαίσιο».

Όσον αφορά τις επενδύσεις, ο Επίτροπος McGrath δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί σε διάφορα μέτωπα, κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια, μειώνοντας τους κινδύνους των στρατηγικών επενδύσεων και καθιστώντας την Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις, προωθώντας ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τη Στοχευμένη Απλούστευση των Επενδύσεων.

Τόνισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού, προσθέτοντας ότι, σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, η Ευρώπη λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας, τη μείωση των εξαρτήσεων και τη δημιουργία ηγετικών αγορών για την ευρωπαϊκή παραγωγή, διατηρώντας παράλληλα την οικονομία της ανοιχτή.

«Είναι σε εξέλιξη διάφορες βασικές δράσεις. Το σχέδιο δράσης ReSource EU θα κινητοποιήσει χρηματοδοτικά μέσα, εργαλεία διακυβέρνησης και διεθνείς εταιρικές σχέσεις για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά και, σε συνδυασμό με το επικείμενο Κέντρο Κρίσιμων Ορυκτων Πρώτων Υλών, θα μειώσει την έκθεση σε γεωπολιτικές κρίσεις και θα ενισχύσει τη βιομηχανική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα η επικείμενη Πράξη για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή θα συμβάλει στη δημιουργία κορυφαίων αγορών και θα τονώσει τη ζήτηση για ευρωπαϊκή παραγωγή χωρίς να κλείσει η οικονομία μας», εξήγησε περαιτέρω.

Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, ο Επίτροπος ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την προτεραιότητα που έδωσε στην προστασία των καταναλωτών και έκανε λόγο για μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση σήμερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η προστασία των καταναλωτών και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ αλληλοενισχύονται.

Πρόσθεσε ότι οι Υπουργοί συζήτησαν τα εναπομείναντα εμπόδια στην Ενιαία Αγορά, την προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον και την κρίσιμη ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών επιβολής των κανόνων, βασικές δράσεις της ατζέντας για τους καταναλωτές που η Επιτροπή ενέκρινε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους υπό την ηγεσία του.

«Για να άρουμε τα εναπομείναντα εμπόδια στην Ενιαία Αγορά, σκοπεύουμε να προωθήσουμε τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές να επενδύουν σε ολόκληρη την Ένωση, να απλοποιήσουμε τα διασυνοριακά ταξίδια με τρένο και ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, να διευκολύνουμε την ηλεκτρονική κινητικότητα σε ολόκληρη την Ένωση και να αντιμετωπίσουμε τους αδικαιολόγητους εδαφικούς περιορισμούς στην προσφορά, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, οδηγούν σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές, καθώς και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές πιο αποτελεσματικά σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον», εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι θα υποβάλει πρόταση για την πράξη περί ψηφιακής δικαιοσύνης έως το τέλος του έτους, η οποία θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών, θα μειώσει τον κατακερματισμό στην Ενιαία Αγορά και θα αποσαφηνίσει τους κανόνες, διευκολύνοντας την εφαρμογή τους στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Μια άλλη βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με τον κ. McGrath, είναι η ενίσχυση της επιβολής των κανόνων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι επιχειρήσεις που συμμορφώνονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Για τον σκοπό αυτό, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών έως το τέλος του έτους.

Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει επίσης αναθεώρηση του κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς υπό την ηγεσία του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής Stéphane Séjourné, προκειμένου να επιτευχθεί πιο συντονισμένη, συνεπής και αποτρεπτική επιβολή των κανόνων σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ