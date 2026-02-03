Ερώτηση προς την Κομισιόν υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (ΕΔΚ-EDP), μετά από ενημέρωση που έλαβε από το Άλμα, που συμμετέχει στο ΕΔΚ, σχετικά με την επίκληση της κυβέρνησης στον ευρωπαϊκό Κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) για την άρνησή της να διαβιβάσει στη Βουλή τα στοιχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με τους δωρητές του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σε ανακοίνωσή του, το Άλμα κάνει λόγο για «εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο αδιαφάνειας και έλλειψης λογοδοσίας». Στην ερώτηση, όπως δημοσιεύεται στην ανακοίνωση του κόμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να απαντήση αν ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για το GDPR μπορεί να τύχει επίκλησης από μια αρχή της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους μέλους, προκειμένου αυτή να αρνηθεί τη διαβίβαση στο εθνικό κοινοβούλιο πληροφοριών σχετικά με τους δωρητές ενός δημόσιου ταμείου, όταν το αίτημα εμπίπτει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των υποχρεώσεων διαφάνειας.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΔΚ ρωτά αν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θα πρέπει να υπερισχύει έναντι των εθνικών συνταγματικών αρχών της κοινοβουλευτικής εποπτείας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, ειδικά όταν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν αφορούν κυρίως φυσικά πρόσωπα, και κατά πόσο η Επιτροπή σκοπεύει να ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων για το θέμα αυτό.

Πηγή: ΚΥΠΕ