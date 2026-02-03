Επιστολή με στοιχεία για πληρωμές που η ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ έκανε σε νομικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες από το 2023 μέχρι και σήμερα αναφορικά με την επιδιαιτησία για το τερματικό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό κατέθεσε την Τρίτη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ, Γιώργος Ασιήκαλης, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας.

Ο κ. Ασιήκαλης ανέφερε ότι τα στοιχεία που κατέθεσε αποτελούν απάντηση στην επιστολή που είχε αποστείλει η Επιτροπή Ενέργειας στη ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ τον Οκτώβριο του 2025, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία είναι ενημερωμένα μέχρι το τέλος του 2025 και είναι προς χρήση των μελών της Επιτροπής Ενέργειας.

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ανέφερε πως «είναι κοινή λογική ότι η Βουλή θα αναζητήσει ποιοι συμβουλεύουν, πόσο αμείβονται, ποιοι είναι οι όροι εντολής και ποιο το πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων».

«Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε στην αναγκαιότητα του απορρήτου, στο όνομα μιας διαδικασίας επιδιαιτησίας που δεν έχει να κάνει ποσώς με όλα αυτά τα πράγματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή Ενέργειας θα μελετήσει τα στοιχεία που κατέθεσε η ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ