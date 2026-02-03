Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ, με επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρωζώνης, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως σημειώνει, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το χρέος βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πτωτική του πορεία συνεχίζεται με ετήσια μείωση 6,1 ποσοστιαίων μονάδων.

«Πρόκειται για σαφή ένδειξη ανθεκτικότητας και υπεύθυνου οικονομικού σχεδιασμού. Η πορεία της κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα», συμπληρώνει σχετικά.

«Ο στόχος για το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από το 60% επιτεύχθηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό μεταφράζεται σε θωράκιση της οικονομίας, μεγαλύτερη αξιοπιστία διεθνώς, χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη της μεσαίας τάξης, επενδύσεις σε υγεία, παιδεία, στεγαστικό και κοινωνικό κράτος. Πάνω από όλα η Κύπρος», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.