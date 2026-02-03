Το θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και του κινήματος ΆΛΜΑ, με αφορμή την υπόθεση της υποψηφιότητας του Μίλτου Παπαδόπουλου, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Πρωτοσέλιδο», όπου φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων και βουλευτής, Σταύρος Παπαδούρης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη δημόσια σύγκρουση που προέκυψε, ο κ. Παπαδούρης ξεκαθάρισε ότι η στάση του Κινήματος δεν έχει προσωπικά κίνητρα, αλλά αφορά πολιτικές πρακτικές. Όπως ανέφερε, «δεν είναι για τα μάτια κανενός. Εμείς κρίνουμε πολιτικές πράξεις. Από τη στιγμή που μπαίνεις στην πολιτική αρένα, κρίνεσαι για τις ενέργειές σου, για το τι λες και πώς συμπεριφέρεσαι».

Ο πρόεδρος των Οικολόγων επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ανατροπή σε σχέση με την υποψηφιότητα του Μίλτου Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε προηγουμένως ανακοινωθεί επίσημα ως υποψήφιος του Κινήματος στη Λεμεσό. «Φυσικά έχουμε ανατροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «με ανήθικους τρόπους, αν με ρωτάτε, κάποιοι κατάφεραν να οδηγήσουν σε αυτή την εξέλιξη».

Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι υπήρξε επίσημη συμφωνία και δημόσια ανακοίνωση της υποψηφιότητας, σημειώνοντας πως «δώσαμε τα χέρια, βγάλαμε φωτογραφίες και ανακοινώθηκε επίσημα». Όπως εξήγησε, οι πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν εκ των υστέρων έκαναν λόγο για συντονισμένη προσέγγιση από άτομα του επιτελείου του «ΑΛΜΑ» προς τον κ. Παπαδόπουλο, γεγονός που, κατά τον ίδιο, συνιστά καθαρά πολιτική πράξη και όχι προσωπική απόφαση.

Ο κ. Παπαδούρης, άσκησε κριτική στη στάση του Μίλτου Παπαδόπουλου, σημειώνοντας ότι «απλώς σιώπησε, άφησε την όλη κατάσταση να εξελιχθεί, δεν μας είπε τίποτε και το μάθαμε από δημοσίευμα». Όπως ανέφερε, αν αυτή η στάση «εξυπηρετεί ή στηρίζει αυτό που κάποιοι προσπαθούν να δώσουν προς τα έξω ως το “καθαρό”, το “νέο” και το “αντισυστημικό”, να το βράσω», υπογραμμίζοντας ότι «στο τέλος της ημέρας, και ειδικά στο τέλος ενός προεκλογικού, πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα».Όπως υπογράμμισε, άλλο είναι οι προσωπικές αποφάσεις πολιτικών προσώπων και άλλο «μια συντονισμένη, στοχευμένη πολιτική προσέγγιση», την οποία χαρακτήρισε «νέο και επικίνδυνο προηγούμενο».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδούρης τόνισε την ανάγκη πολιτικής και ηθικής σταθερότητας, επισημαίνοντας ότι «κάποιοι οφείλουν να στέκονται μακριά από τον λαϊκισμό και την τοξικότητα και να σκέφτονται μόνο το καλό της χώρας».

