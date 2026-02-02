Άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση των ισχυρισμών που προβάλλονται από βίντεο της Ιωάννας Φωτίου (Annie Alexui) ζητά το Άλμα, κάνοντας λόγο για «σοβαρότατες καταγγελίες που αγγίζουν ον πυρήνα του κράτους δικαίου».

Το Άλμα σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι ορθά οι προηγούμενες δημόσιες καταγγελίες από πλευράς της Ιωάννας Φωτίου έχουν οδηγήσει την Αστυνομία στην έναρξη ποινικών ερευνών για την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου. Αναφέρεται, δε, και σε ισχυρισμούς που εμπλέκουν Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα, Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας και λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας με οργανωμένο κύκλωμα που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών, λέγοντας ότι «δεν μπορούν ούτε να υιοθετηθούν άκριτα ούτε όμως και να αγνοηθούν ή να αντιμετωπιστούν επιλεκτικά».

«Η επιλεκτική ευαισθησία υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και πλήττει ανεπανόρθωτα το κράτος δικαίου», συνεχίζει η ανακοίνωση, καλώντας το Υπουργικό Συμβούλιο να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ