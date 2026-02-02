Την ανάγκη άμεσων αλλαγών στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των εκποιήσεων και επαναφοράς βασικών δικαιωμάτων των δανειοληπτών και των εγγυητών έθεσαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής βουλευτές κομμάτων, ζητώντας να συζητηθούν το συντομότερο δυνατό οι σχετικές προτάσεις νόμου που εκκρεμούν.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε σε δηλώσεις του ότι εδώ και μία δεκαετία το κόμμα καταβάλει προσπάθεια «να αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα στα υπερπρονόμια των τραπεζών και πλέον των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων και στα στοιχειώδη δικαιώματα των δανειοληπτών και εγγυητών». Όπως δήλωσε, το πιο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που διεκδικούμε είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, για να μπορούν οι δανειολήπτες να διεκδικήσουν αναστολή εκποίησης πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, στις περιπτώσεις που υπάρχει ισχυρισμός για καταχρηστικές ρήτρες ή αμφισβήτηση του υπολοίπου δανείου.

Ο κ. Δαμιανού υπενθύμισε ότι αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν το 2015, το 2018, το 2021 και το 2023, χωρίς αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί από το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα πρέπει να συζητηθούν εντός Φεβρουαρίου. Όπως είπε, «πρέπει να αποφασιστεί τελεσίδικα κατά πόσο τα στοιχειώδη δικαιώματα που αφαιρέθηκαν ετσιθελικά από την πλειοψηφία της Βουλής και την προηγούμενη Κυβέρνηση θα συνεχίσουν να υφίστανται ή αν θα επανέλθουμε σε μια δικαιότερη κατάσταση πραγμάτων».

Ανέφερε επίσης ότι είχε αποστείλει σχετική επιστολή την 1η Δεκεμβρίου, προσθέτοντας πως τώρα υπάρχει και ο χρόνος και ο τόπος για να γίνει αυτή η συζήτηση με την αίσθηση του επείγοντος, τονίζοντας ότι «ανήμερα των γιορτών των Χριστουγέννων ξεσπιτωνόταν κόσμος ως αποτέλεσμα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου». Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση ότι ο Υπουργός Οικονομικών «έχει σπεύσει να προδικάσει κάποια πράγματα χωρίς να ακούσει τις προτάσεις επί της ουσίας τους».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, δήλωσε ότι το κόμμα του ζητά να ανοίξει το θέμα των πλειστηριασμών το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή Οικονομικών, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν πολλές κατατεθειμένες προτάσεις νόμου.

Όπως ανέφερε, από τις 8 Δεκεμβρίου 2023 έχει επανακατατεθεί πρόταση νόμου που αφορά το αναφαίρετο δικαίωμα του δανειολήπτη να προσφύγει στα δικαστήρια για να καθοριστεί το νόμιμο ποσό οφειλής πριν να γίνει ο πλειστηριασμός. Τόνισε ότι πρόκειται για «τραγική στρέβλωση», καθώς στην Κύπρο επιτρέπεται η ολοκλήρωση πλειστηριασμού εντός εννέα μηνών με ενός έτους, την ώρα που ο καθορισμός του νόμιμου ποσού οφειλής μέσω των δικαστηρίων, λόγω καθυστερήσεων, μπορεί να διαρκέσει επτά έως εννέα χρόνια.

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε επίσης σε προτάσεις που αφορούν το καθεστώς των εγγυητών, τις καταχρηστικές ρήτρες και το ύψος των δανείων, επισημαίνοντας ότι οι δανειολήπτες καλούνται σήμερα να διαχειριστούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια «φορτωμένα με καταχρηστικές ρήτρες», οι οποίες μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο μέσω δικαστηρίων. Όπως είπε, «είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να ληφθούν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις», καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια για το αν το ισχύον σύστημα τους ικανοποιεί ή αν πρέπει να αλλάξει.

Αναφερόμενος στις ανησυχίες περί κινδύνων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, σημείωσε ότι τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν υψηλή ρευστότητα και δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα ανακεφαλαιοποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

