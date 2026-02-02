Θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή και πρώην Προέδρου της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, «ο οποίος υπήρξε σταθερός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας στη χώρα μας», εκφράζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο Κώστας Γαβριηλίδης διακρίθηκε για τη συνεπή και ουσιαστική του δράση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού κοινωνικού πλαισίου και στον θεσμικό διάλογο για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η συμβολή του στη διοργάνωση της πρώτης Pride Parade στην Κύπρο, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς στον δημόσιο διάλογο για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΙ+ κοινότητας, προστίθεται.

Η Επιτροπή, σημειώνει τη συνεργασία του εκλιπόντος μαζί της σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών.

Το έργο, η στάση ζωής και η δημόσια παρουσία του αναδεικνύουν τη σημασία της διαρκούς προσήλωσης στις αρχές της ισότητας, του σεβασμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή εκφράζει, τέλος, τη συμπαράστασή της στη μητέρα του και στις αδελφές του και στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ