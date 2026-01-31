Για "πολιτική ανοχή και σιωπή της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη" προς το ΕΛΑΜ και τις συμπεριφορές του κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, σημειώνοντας πως αυτό "συμβάλλει στην πολιτική αποθράσυνση του ακροδεξιού αυτού κόμματος. Η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη παρουσιάζεται πολιτικά εξαρτημένη από τη στήριξη του ΕΛΑΜ που εξελίσσεται στο πιο συστημικό και πολιτικό στήριγμα αυτής της διακυβέρνηση", προσθέτει το Κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Ανακοίνωση του Κινήματος αναφέρει ακόμη, μεταξύ άλλων, πως "η επιλογή του ΕΛΑΜ να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του άτομο με ποινικό παρελθόν για κακουργήματα, ανεξαρτήτως του αν ο καταδικασθείς έχει τυπικά αποκατασταθεί λόγω παρέλευσης χρόνου, εγείρει εύλογα και σοβαρά πολιτικά ερωτήματα για τις σχέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου με παράνομα στοιχεία που έχουν σχέση με το υπόκοσμο. Ότι δεν είναι νομικό μεμπτό δεν σημαίνει ότι είναι και πολιτικά μη επιλήψιμο", προσθέτει.

"Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Η προσπάθεια πολιτικής ενσωμάτωσης τέτοιων στοιχείων δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Ο εκφασισμός της πολιτικής από το μανδύα του ψευτοπατριωτισμου δεν έχουν χώρο στη Κύπρο του σήμερα και του αύριο. Το αίσθημα ασφάλειας της κυπριακής κοινωνίας θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Η σιωπή του τρόπου δεν πρέπει να αφεθεί να κυριαρχήσει στη κοινωνία", σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Κίνημα.



Πηγή: ΚΥΠΕ