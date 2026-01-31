Στη σαφή και κοινή αντίληψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα ολοένα και πιο περίπλοκο και απαιτητικό περιβάλλον ασφάλειας αναφέρθηκε ο Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του Υπουργείου Άμυνας, Δρ. Παναγιώτης Χατζηπαυλής, σε εργαστήριο στις Βρυξέλλες, στις 29 Ιανουαρίου, με θέμα την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κοινού Ενδιαφέροντος για την Άμυνα, στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας,, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας της Ομάδας Εργασίας Αμυντικής Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Χατζηπαυλής υπογράμμισε την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητάς μας να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, η οποία αποτελεί τόσο στρατηγική αναγκαιότητα, όσο και κοινή ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κοινού Ενδιαφέροντος για την Άμυνα, ενώ δόθηκε η ευκαιρία σε Κράτη Μέλη να παρουσιάσουν προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε κοινό πρόγραμμα από τρεις χώρες: τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Ακολούθως, παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες τους η Ολλανδία, η Σουηδία και η Πολωνία. Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν επιδιώκουν τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων Κρατών Μελών, καθώς στοχεύουν στη συνεργατική ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, αναφέρεται.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν αντιπροσωπείες των Διευθύνσεων Εξοπλισμών και Αμυντικών Δυνατοτήτων των κρατών μελών, καθώς και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ο Διευθυντής Βιομηχανικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΥΠΑΜ αναφέρει ότι το εργαστήριο αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια του Υπουργείου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, για την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων φορέων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της άμυνας και ειδικότερα στην προώθηση της συλλογικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Αμυντικών Δυνατοτήτων και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Εθνική Φρουρά: Συνεχίζονται οι έρευνες για τα εξαφανισμένα πυρομαχικά