Σε παρέμβαση του στο Μεσημέρι και Κάτι, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κύριος Γιάννης Αντωνίου, τοποθετήθηκε για τον απόηχο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη, κύριο Τουφάν Ερχιουρμάν, τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, του οποίου μέχρι πρότινος προέδρευε η Πρώτη κυρία αλλά και το Videogate με την διαρροή του επίμαχου βίντεο το προηγούμενο διάστημα.

Στο αρχικό σχόλιο του δημοσιογράφου ότι, «όλοι μιλούσαν για μικρό καλάθι όσον αφορά στις προσδοκίες της χθεσινής τριμερούς και ότι οι περισσότεροι επιβεβαιώνονται, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι, «το ζήτημα είναι τι θέλουμε εμείς και για πιο πράγμα είμαστε έτοιμοι», καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος είναι έτοιμος είτε για τριμερή ή πενταμερή.

Ταυτόχρονα, ο κύριος Αντωνίου σημείωσε ότι, «θα φανεί στην πορεία, κατά πόσο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είναι διατεθειμένος να πάμε στο επόμενο βήμα και σε ό,τι αφορά μέτρα χαμηλής πολιτικής, αλλά και σε ό,τι αφορά την ουσία, δηλαδή να πάμε σε άτυπη διαμεσολάβηση, αλλά η ουσία είναι να πάμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις για συνολική επίλυση του Κυπριακού».

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, για μια ακόμα φορά, διατύπωσε την επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, δηλαδή, το καλοκαίρι του 2017. «Αυτή είναι η δική μας θέση» όπως καταληκτικά τόνισε, καθώς «την έχουμε επαναβεβαιώσει στον Γενικό Γραμματέα, στην κυρία Ολγκίν και στον κύριο Ερχιουρμάν».

Και συνέχισε ρίχνοντας το μπαλάκι στην πλευρά της κατοχικής ηγεσίας, ότι απομένει τώρα να δούμε πώς θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας .

Σε σχόλιο του δημοσιογράφου, κατά πόσο οι απόψεις και οι θέσεις που εξέφρασε ο Πρόεδρος είναι επικίνδυνες σύμφωνα με τον σχολιασμό της αντιπολίτευσης δηλαδή, καλώντας τον ΟΗΕ να συνοψίσει τα συμφωνηθέντα, ο κύριος Αντωνίου τόνισε «ότι ο Πρόεδρος αυτό που κατέθεσε είναι ότι από την στιγμή που ο κύριος Ερχιουρμάν θέλει εκ περιτροπής Προεδρία και πολιτική ισότητα, να συμφωνήσουν στις προηγούμενες συγκλίσεις για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες της άλλης πλευράς, αλλά και για να φανεί η προσήλωση του κυρίου Ερχιουρμάν στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και λύσης. Αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης.»

Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν ζητούμε εμείς να γίνει από την αρχή καταγραφή των συγκλίσεων καθώς οι συγκλίσεις είναι καταγεγραμμένες.

Παράλληλα, σημείωσε ο κύριος Αντωνίου ότι «δεν θέλουμε να πάμε σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών και ότι εμείς θέλουμε να δούμε τα πράγματα να προχωρούν. Από τη στιγμή που ο κύριος Ερχιουρμάν εγείρει και προτάσσει το ζήτημα της πολιτικής ισότητας και της εκ περιτροπής Προεδρίας για τα οποία υπάρχουν ήδη συγκλίσεις. Υπάρχουν στις συγκλίσεις αυτά τα δύο θέματα και επίσης είναι δεδομένο ότι δεν ισχύει τίποτε εάν δεν συμφωνηθούν όλα.»

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κύριος Γιάννης Αντωνίου, επανέλαβε ότι, «η πλευρά μας επικαλείται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως πλαίσιο λύσης του Κυπριακού», απαντώντας στην δυστοκία που εκφράζεται για τις πραγματικές προθέσεις του Προέδρου στην διαχείριση του θέματος. «Αναφέρουμε ότι η λύση θα πρέπει να είναι βασισμένη στο διαπραγματευτικό και κεκτημένο με σεβασμό στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Παράλληλα, ο κύριος Αντωνίου σχολίασε τις εξελίξεις στην πολύ φορτισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, με επίκεντρο τις δραστηριότητες του κύριου Λακκοτρύπη και την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Φορέα του οποίου προέδρευε η Πρώτη Κυρία, με τον κύριο Αντωνίου να απαντά ότι, «η κυβέρνηση σέβεται το νομοθετικό έργο και τον ρόλο της Βουλής σε ότι αποφασίζει, και ότι όσο αφορά τον κύριο Λακκοτρύπη αν ακόμα έχει σχέσεις με το Προεδρικό και τον ίδιο τον Πρόεδρο, ο κύριος Αντωνίου απάντησε ότι όχι δεν έχει σχέσεις».

Κλείνοντας, κατά την παρέμβαση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το επίμαχο βίντεο που διέρρευσε πριν εβδομάδες, με πρωταγωνιστές τον κύριο Λακκοτρύπη και επιχειρηματίες, στο οποίο υποστηρίζεται εμπλέκεται το Προεδρικό τόνισε ότι στο εν λόγω ζήτημα, «περιμένουμε να δούμε την πορεία των ερευνών, γιατί γίνεται μια ποινική έρευνα την οποία αναμένουμε ενδιαφέρον το πόρισμα της. Σεβόμαστε την διαδικασία, αποφεύγουμε οποιαδήποτε σχόλια γύρω από αυτό το θέμα, διότι θέλουμε να δούμε τις διωκτικές αρχές, τις ερευνητικές αρχές, να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, χωρίς παρέμβαση».

Όσο αφορά την έρευνα για το videogate, η έρευνα αυτή κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτά που λέγονται και ακούγονται στο βίντεο, και η δεύτερη πτυχή, το δεύτερο επίπεδο είναι θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι είναι η δημιουργία αυτού του βίντεο και με την προσδοκία ότι θα δούμε και τα κίνητρα τους, διότι έχει μεγάλη σημασία να λάμψει η αλήθεια γύρω από όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, είπε ο κύριο Αντωνίου, κλείνοντας κατά την παρέμβαση του.

Δείτε το βίντεο: