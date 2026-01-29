Η Κύπρος θα εργαστεί σκληρά για να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση απλούστερη, ταχύτερη και εξυπνότερη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Προεδρίας των Ευρωεπιμελητηρίων στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), στη Λευκωσία, την Πέμπτη. Σημείωσε επίσης ότι η ευρωπαϊκή αυτονομία δεν είναι συζητήσιμη, αλλά επιτακτική ανάγκη «την οποία πρέπει να υλοποιήσουμε με επείγοντα τρόπο», καθώς αποτελεί και το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία αποτελεί ευθύνη και τιμή «την οποία αναλαμβάνουμε με βαθύ αίσθημα καθήκοντος και φιλοδοξίας, με έναν και μοναδικό κεντρικό στόχο: να προσφέρουμε στην Ευρώπη και στους πολίτες της». Πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο αυτό, η στενή συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ.

«Απέναντι στη γεωπολιτική αστάθεια, τον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, τις ασταθείς τιμές ενέργειας, τις πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και την επίμονη έλλειψη δεξιοτήτων, κοινότητες όπως η δική σας είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να παραμείνει οικονομικά ισχυρή, να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά της και, κατ’ επέκταση, να διατηρήσει τη στρατηγική της σημασία. Διότι η οικονομική ισχύς και η γεωπολιτική σημασία πάνε χέρι-χέρι. Δεν μπορούμε πραγματικά να είμαστε ένας παγκόσμιος στρατηγικός παράγοντας ως Ένωση χωρίς να είμαστε ανταγωνιστικοί», τόνισε.

Ο Πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε με σκληρό τρόπο το κόστος της εξάρτησης, αλλά και την ευθραυστότητα της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη. «Κατέρριψε τη μακροχρόνια παραδοχή μας, ίσως και την ψευδαίσθηση, ότι η σταθερότητα στην Ευρώπη μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Από αυτή τη γωνιά της Ένωσής μας, ως κράτος πρώτης γραμμής σε μια ασταθή περιοχή, και ένα κράτος που εδώ και πάνω από 50 χρόνια τελεί υπό κατοχή, είναι απολύτως σαφές τι διακυβεύεται. Κατανοούμε σε βάθος τη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και της οικοδόμησης ανθεκτικότητας ακόμη και μέσα στην αντιξοότητα», υπογράμμισε.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε, η ευρωπαϊκή αυτονομία δεν είναι πλέον συζητήσιμη ούτε θεωρητική. «Είναι μια επιτακτική ανάγκη που πρέπει να υλοποιήσουμε άμεσα. Με απλά λόγια, η αυτονομία αφορά όλες τις πτυχές της ύπαρξής μας ως Ένωση. Εκτείνεται πέραν της εξωτερικής πολιτικής, στην οικονομία και στο εμπόριο», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η αυτονομία αποτελεί επίσης το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς μεταφράζεται σε προσιτή και ασφαλή ενέργεια, ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, ισχυρή βιομηχανική βάση, σύγχρονα ψηφιακά δίκτυα και μια Ενιαία Αγορά που λειτουργεί χωρίς κατακερματισμό. «Η αυτονομία δεν σημαίνει εσωστρέφεια. Σημαίνει εξωστρέφεια βασισμένη στην εσωτερική ισχύ. Σημαίνει διασφάλιση ότι η Ευρώπη διαθέτει την οικονομική ικανότητα να διατηρήσει και να επεκτείνει το άνοιγμά της και την παγκόσμια σημασία της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να συνδυάζονται με τα συμφέροντα, ξεκινώντας από την οικονομία.

«Αυτή η καθοδηγητική αρχή θα διαμορφώσει το έργο της Προεδρίας μας», τόνισε.

Αναφερόμενος στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία θέτει αυτή την ατζέντα στο επίκεντρο. «Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, η ανταγωνιστικότητα θα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσέγγισής μας, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις σε όλα τα Συμβούλια θα στηρίζουν την παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης, την ενεργειακή ασφάλεια και το επενδυτικό περιβάλλον», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, αυτό απαιτεί δύο βασικά στοιχεία: προβλεψιμότητα και υλοποίηση. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να αναγνωρίσουμε πού έχουμε υστερήσει, παραδεχόμενοι ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι περίπλοκοι και δύσκολοι στην εφαρμογή. «Πρέπει να τους κάνουμε απλούστερους και πιο φιλικούς για τις επιχειρήσεις μας, τις ΜμΕ, τους νέους καινοτόμους», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ρυθμίζει καλύτερα, όχι περισσότερο.

«Η μείωση του διοικητικού φόρτου, η περικοπή της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων θα αποτελέσουν οριζόντια προτεραιότητα της Προεδρίας μας, περιλαμβανομένων και των Πακέτων Απλοποίησης Omnibus. Με έξι πακέτα ήδη στο τραπέζι και έξι ακόμη να αναμένονται κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, η Κύπρος θα εργαστεί σκληρά για να καταστήσει το ευρωπαϊκό τοπίο απλούστερο, ταχύτερο και εξυπνότερο», τόνισε.

Επιπλέον, συνέχισε, η ενιαία αγορά παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα και το πιο αναξιοποίητο. Η ολοκλήρωσή της και η ενίσχυση της διακυβέρνησής της, περιλαμβανομένης της Στρατηγικής για την Ενιαία Αγορά, αποτελούν από τους ταχύτερους δρόμους για αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, εκτίμησε.

Επίσης, η Πράξη για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας, πρόσθεσε. Ο επερχόμενος Οδικός Χάρτης της Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά έως το 2028 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ η Κυπριακή Προεδρία θα διασφαλίσει δομημένη παρακολούθηση και πολιτική καθοδήγηση για την υλοποίηση των δράσεών του.

Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης τη σημασία της επένδυσης της ΕΕ σε μια πιο ισχυρή και εξωστρεφή εμπορική πολιτική. «Η αυτονομία και το άνοιγμα προς τον κόσμο είναι αλληλοσυμπληρούμενα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας επί ίσοις όροις. «Αν πραγματικά φιλοδοξούμε να είμαστε παγκόσμια δύναμη, πρέπει να εμβαθύνουμε τις συνεργασίες μας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, με βάση την πολυμέρεια και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της εμπορικής ατζέντας της Ευρώπης θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της Κυπριακής Προεδρίας, σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά για την ολοκλήρωση κρίσιμων στρατηγικών εμπορικών συμφωνιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι η Κύπρος εργάζεται για τη διεύρυνση του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ προσεγγίζει τις εταιρικές της σχέσεις. Η Νοτιοανατολική γειτονιά της Ευρώπης, ο Κόλπος, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της Ένωσης: από τη διαφοροποίηση της ενέργειας, έως την εμπορική αυτονομία, την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, την ενδυνάμωση της ασφάλειας και της θαλάσσιας σταθερότητας, καθώς και την ανθεκτικότητα στο κλίμα, ανέφερε.

«Η περιοχή αυτή, η γειτονιά μας, η ευρύτερη Μέση Ανατολή, πρέπει να αποτελεί μέρος της εξίσωσης», είπε, κάνοντας αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Μπαχρέιν, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ, για τα επίσημα εγκαίνια της Πρεσβείας της Κύπρου εκεί. Όπως σημείωσε, η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα με λιγότερες από 50 διπλωματικές αποστολές, αλλά παρούσα σε όλες τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε, υπάρχουν τρεις ακόμη χώρες της ΕΕ με διπλωματική αποστολή, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, και πλέον και η Κύπρος.

Η Κύπρος έχει διαχρονικά και αξιόπιστα λειτουργήσει ως καταλύτης στην προώθηση των σχέσεων της ΕΕ με την περιοχή, από τις εμπορικές συνεργασίες έως τον IMEC, είπε.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Νέο Δελχί και στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ινδία, είπε ότι αυτό ήταν κάτι που η Κύπρος προωθούσε από την αρχή. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που, μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο, προσκλήθηκα πρόσφατα να επισκεφθώ την Ινδία στις 20–23 Μαΐου, μαζί με επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Εμπορίου, προκειμένου να ενισχύσουμε τις εμπορικές σχέσεις με την Ινδία», είπε.

Για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι πρέπει να ενσωματώνει όλα τα στοιχεία που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους. Πρέπει να καταστεί το όχημα για μια Ευρώπη που επανεκκινεί, καινοτομεί και είναι σε θέση να ηγείται παγκοσμίως επειδή είναι ανταγωνιστική. Μια Ευρώπη που αποδίδει για τους πολίτες της και τους δίνει τη δυνατότητα να ευημερούν, να καινοτομούν και να επιχειρούν. «Οι διαπραγματεύσεις για το νέο ΠΔΠ αναμφίβολα θα είναι δύσκολες, αλλά ως Προεδρία δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αποδώσουμε», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για το έργο αυτό.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η ατζέντα μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα που προωθεί σήμερα η Ευρώπη είναι η ίδια ατζέντα που η Κυβέρνησή του εφαρμόζει τα τελευταία τρία χρόνια σε εθνικό επίπεδο. «Μέσα από υπεύθυνη διακυβέρνηση, δημοσιονομική πειθαρχία και την ανθεκτικότητα του λαού μας, η Κύπρος όχι μόνο γύρισε σελίδα, αλλά ξαναγράφει το αφήγημα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σήμερα η Κύπρος στέκεται όχι μόνο ως σύμβολο ανθεκτικότητας, αλλά ως ευρωπαϊκή ιστορία οικονομικής επιτυχίας, αγκαλιάζοντας μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής εξωστρέφειας.

Όπως επεσήμανε, τα τελευταία τρία χρόνια η Κύπρος κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη, από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη. Το 2024 ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 3,9%. Για το 2025, πρόσθεσε, η πρόβλεψη υπερβαίνει το 3,2%, «αλλά αναμένω να προσεγγίσει το 4%, και πάλι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη», είπε. Παράλληλα, η ανεργία έχει μειωθεί κάτω από το 5%, με την ανεργία των νέων να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται, αντικατοπτρίζοντας μια δυναμική αγορά εργασίας. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2024 ξεπέρασε το 4%, ενώ το δημόσιο χρέος έχει ήδη μειωθεί κάτω από το 55% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ΕΕ, ανέφερε.

«Για πρώτη φορά από το 2011, όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν αποκαταστήσει την Κύπρο στην επενδυτική βαθμίδα “Α”», συνέχισε, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης, επικεντρωμένη στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα, αυτά συμβαδίζουν με μια εξωστρεφή και φιλόδοξη εξωτερική πολιτική, με στόχο την ουσιαστική παρουσία και αποτελέσματα στο διεθνές πεδίο, ανέφερε, δίνοντας ως παράδειγμα τον ρόλο της Κύπρου στον θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια» προς τη Γάζα.

Είπε ότι η Κύπρος και ο λαός της θα αντλήσουν από τη μοναδική τους ανθεκτικότητα και θα εργαστούν σκληρά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της χώρας, αποδεικνύοντας ότι η προστιθέμενη αξία κάθε κράτους-μέλους της ευρωπαϊκής μας οικογένειας δεν σχετίζεται με τη γεωγραφική του έκταση, αλλά με τη δέσμευσή του στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, την προστιθέμενη αξία που προσφέρει και τα αποτελέσματά του στην προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Επανερχόμενος στο βήμα για να απαντήσει στο σχόλιο του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), Wouter Van Gulck, ότι τα λόγια του ακούγονται ευχάριστα, αλλά τα έχουν ακούσει και στο παρελθόν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου.

«Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια συζήτηση που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη απόφαση. Ως Προεδρία από ένα μικρό κράτος-μέλος, χωρίς κρυφές ατζέντες, χωρίς ειδικά συμφέροντα, είναι πολύ πιο εύκολο να αποδώσουμε», τόνισε και κάλεσε την Προεδρία των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων να του υποβάλει τις εισηγήσεις της για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. «Κατά τη συζήτηση στο Βέλγιο στις 12 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσω τις ιδέες σας στους συναδέλφους μου», επεσήμανε.

