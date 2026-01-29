Θέση για τα γεγονότα που αφορούν τον βουλευτή Νίκο Σύκα παίρνει με ανακοίνωσή της η Επαρχιακή Γραμματεία του Δημοκρατικού Συναγερμού Λεμεσού, τονίζοντας ότι θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί με υπευθυνότητα και σαφήνεια.

Στην ανακοίνωση, η Επαρχιακή Γραμματεία δηλώνει απερίφραστα την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε μορφή άσκησης βίας, την οποία καταδικάζει χωρίς εξαιρέσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι σε ένα κράτος δικαίου η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και όχι στη δημόσια σφαίρα ή σε «λαϊκά δικαστήρια».

Όπως αναφέρεται, η Επαρχιακή Γραμματεία κατανοεί τους πολιτικούς λόγους που οδήγησαν το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος στη λήψη σχετικών αποφάσεων, ενώ καταδικάζει κάθε προσπάθεια που, όπως σημειώνει, γίνεται από οργανωμένα σύνολα ή άτομα με στόχο να πληγεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αξιοποιώντας το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σεβόμενη τη θεμελιώδη αρχή ότι κάθε άτομο είναι αθώο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, η Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού δηλώνει ότι δεν θα καταστεί μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας καταρράκωσης της αξιοπρέπειας του βουλευτή και της οικογένειάς του. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη μέχρι σήμερα πορεία του κ. Σύκα, το έργο που έχει επιτελέσει και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με την τοπική κοινωνία.

Καταληκτικά, η Επαρχιακή Γραμματεία ΔΗΣΥ Λεμεσού τονίζει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση, τη συνοχή και τη θετική παρουσία του κόμματος στην επαρχία, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του.