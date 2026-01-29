Την υποψηφιότητα της Σόλιας Πελαγίας ως Αριστίνδην υποψήφιας του Δημοκρατικού Κόμματος για την επαρχία Αμμοχώστου ανακοίνωσε το ΔΗΚΟ, εκφράζοντας ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Σόλια Πελαγία προέρχεται από ιστορική οικογένεια της Αμμοχώστου, με μακρά και ουσιαστική κοινωνική και πολιτιστική προσφορά. Το Δημοκρατικό Κόμμα τονίζει ότι η συμμετοχή της ενισχύει την προσπάθεια του κόμματος για τη συνέχιση της θετικής πορείας της κυπριακής οικονομίας, την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας και τον αγώνα για μια ελεύθερη Κύπρο.

Όπως επισημαίνεται, η νέα υποψήφια θα ενώσει τις δυνάμεις της με αυτές του κόμματος, συμβάλλοντας ενεργά στους πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους του ΔΗΚΟ. Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχές για κάθε επιτυχία στην υποψηφιότητά της.