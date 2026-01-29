Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» στον απόηχο της τριμερούς για το Κυπριακό, καταθέτοντας τις θέσεις του κόμματός του τόσο για τη διαδικασία επίλυσης όσο και για ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Χρίστου τόνισε ότι «συζητούμε ξανά την ίδια κατάσταση», σημειώνοντας πως η επιμονή σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων δεν οδηγεί σε λύση».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εξετάσει ακόμη και το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει κόστος στην κατοχική πλευρά και θα τη φέρει πιο εύκολα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης».

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για αλλαγή στρατηγική, κάνοντας λόγο για «επανεξέταση της μέχρι σήμερα πορείας για επίλυση του Κυπριακού, η οποία μας οδήγησε σε αδιέξοδα», και για «χάραξη μιας νέας στρατηγικής βασισμένης στη λύση του ενιαίου κράτους». Υποστήριξε ακόμη ότι «δεν είναι δυνατόν 50 και πλέον χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή να προχωρήσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι αντιδημοκρατική και καθόλου λειτουργική, με το 18% να εξισώνεται με το 82%».

Ιδιαίτερη ένταση είχε η παρέμβασή του στο ζήτημα της διαφθοράς, όπου ο κ. Χρίστου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά κομμάτων και πολιτικών προσώπων, λέγοντας ότι «είδα τα κόμματα τα οποία είναι βουτηγμένα στη διαφθορά και ευθύνονται για σειρά σκανδάλων να μας κάνουν μαθήματα κατά της διαφθοράς» τονίζοντας πως «δεν σας άγγιξε η διαφθορά. Είσαστε η διαφθορά. Την έχετε χτίσει τη διαφθορά».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε, προς το τέλος της συζήτησης, στο θέμα που προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα μνημόσυνα και ειδικότερα το μνημόσυνο του Γρίβα, απαντώντας ευθέως στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. Ο κ. Χρίστου χαρακτήρισε την προσέγγιση της «παιδική», λέγοντας ότι «δεν είναι θέμα ποιος πάει περισσότερο στα εθνικά μνημόσυνα».

Τόνισε μάλιστα ότι η προσωπική του παρουσία σε μνημόσυνα δεν συνδέεται με την πολιτική του ιδιότητα. «Προσωπικά πήγαινα στα εθνικά μνημόσυνα από τον καιρό που ήμουν παιδί. Υπενθυμίζω ότι αρκετά στελέχη του ΕΛΑΜ προέρχονται από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Τα εθνικά μνημόσυνα δεν είναι χώρος για πολιτική εκμετάλλευση. Δεν έγινα βουλευτής για να πηγαίνω σε οποιοδήποτε εθνικό μνημόσυνο».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η παρουσία του στα μνημόσυνα αποτελεί διαχρονική στάση ζωής. «Υπήρχαν εποχές, την περίοδο του σχεδίου Ανάν, που στα μνημόσυνα πηγαίναμε μερικά άτομα, οι άλλοι όλοι απέφευγαν».

