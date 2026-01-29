Όταν ωριμάσουν οι συνθήκες θα υπάρξει και νέα συνάντηση για το Κυπριακό σε διερυμένη μορφή, δήλωσε στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, έπειτα από συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Η συνάντηση διήρκησε περίπου μια ώρα και κύρια θέματα συζήτησης ήταν το Κυπριακό, η Σύρια, το Παλαιστινιακό και η Λιβύη.

Ο κ. Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις του μετά το πέρας τη συνάντησης, είπε ότι το Κυπριακό αποτέλεσε κεντρικό θέμα, με αναφορά στις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξει κάποια απτή εξέλιξη στα ζητήματα τα οποία έχουμε σήμερα και έχουν να κάνουν με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τότε θα υπάρξει και νέα συνάντηση σε διευρyμένη μορφή».

Υπογράμμισε ότι το Κυπριακό βρίσκεται «πολύ ψηλά στην ατζέντα» του Γενικού Γραμματέα και σημείωσε ότι πρόκειται για ζήτημα που «πληγώνει τη διεθνή νομιμότητα και είναι σημαντικό να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου, αλλά και της διεθνούς ασφάλειας».

Για τη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για «μια συμπεριληπτική πολιτική" για όλες τις κοινότητες θρησκευτικές και εθνικές, καθώς και για ανάπτυξη «χωρίς εξωτερικές επιρροές και πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Αναφερόμενος στη Λιβύη, επεσήμανε ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την πολιτική λύση», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη «σημαντική για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ενώ τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Είπε ακόμη πως διαπιστώθηκε από κοινού ότι υπάρχουν σοβαρές εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Υποσαχάρια Αφρική, την οποία περιέγραψε ως περιοχή «σε μια κατάσταση πολλαπλών ενόπλων συρράξεων». Τόνισε ότι υπάρχει «απόλυτη ανάγκη να υπάρξει μια παγκόσμια συμμαχία υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ», ώστε οι συγκρούσεις να μη μετατραπούν σε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη Διεθνή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι οι οργανισμοί του ΟΗΕ πρέπει να «παραμείνουν στο προσκήνιο των προσπαθειών για την δικαιοκρατία και για την ευταξία στην παγκόσμια σκηνή». Τόνισε ότι ο ΟΗΕ αποτελεί «το προπύργιο για τα μεσαία και τα μικρά κράτη» και «την ελπίδα για μια παγκόσμια, βιώσιμη ειρήνη και ευημερία».

Πηγή: ΚΥΠΕ