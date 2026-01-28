Ο Yπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, παρουσίασε σήμερα τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως η Προεδρία θα εργαστεί για την προάσπιση των συμφερόντων της Ένωσης και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της μέσω της ανταγωνιστικότητάς της.

Ανοίγοντας την παρέμβασή του, ο κ. Φυτιρής ευχαρίστησε την Επιτροπή JURI για τη συμβολή της στη διαδικασία συννομοθέτησης. Στο επίκεντρο της κυπριακής ατζέντας, όπως ανέφερε, βρίσκονται η προστασία των πολιτών, η καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και η ενίσχυση της ισότητας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Προεδρία θα εργαστεί για την «προάσπιση των συμφερόντων της Ένωσης και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της μέσω της ανταγωνιστικότητάς της», με ταυτόχρονη στήριξη της δημοκρατίας και αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει η Κυπριακή Προεδρία, σύμφωνα με τον Υπουργό, στη «δέσμη για την προστασία των ενηλίκων». Όπως δήλωσε ο Yπουργός, η Προεδρία θα επιδιώξει την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον σχετικό Κανονισμό, ο οποίος αποσκοπεί στη «διασφάλιση της καλύτερης προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακές καταστάσεις» και στη στήριξή τους στη διαχείριση προσωπικών και οικονομικών υποθέσεων. «Το Συμβούλιο έχει ήδη καταλήξει στο τελικό κείμενο του Κανονισμού και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Μάρτιο θα πετύχουμε γενική προσέγγιση», σημείωσε, προκειμένου να ξεκινήσουν οι τρίλογοι.

Αναφερόμενος στον Κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση της γονικής σχέσης, ο κ. Φυτιρής αναγνώρισε την ευαισθησία του φακέλου, εκφράζοντας σεβασμό στη γνωμοδότηση της Επιτροπής JURI που εξέδωσε το 2023. Περαιτέρω, «η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου στον Κανονισμό για τη διασφάλιση της αναγνώρισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των γονικών σχέσεων που θεμελιώνονται σε άλλο κράτος μέλος», τόνισε ο Υπουργός.

Όσον αφορά τη στρατηγική διαπραγμάτευσης για να αυξηθούν οι πιθανότητες ομοφωνίας εντός του Συμβουλίου, «σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε στις διατάξεις περί δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου, οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες γιατί από αυτές εξαρτώνται πολλά άλλα θέματα. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να γεφυρώσουμε τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν», είπε ο Υπουργός. Πρόσθεσε ότι στην όλη διαχείριση του φακέλου, «θα ληφθούν υπόψιν η πολιτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε το 2024 εντός του Συμβουλίου και οι κατευθύνσεις που προέκυψαν από αυτήν για τη συνέχιση των εργασιών σε τεχνικό επίπεδο».

Στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο Υπουργός χαρακτήρισε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) «νομοθέτημα-σταθμό για την Ένωση και μοναδικό ορόσημο παγκοσμίως», ενώ υπογράμμισε τη σημασία του νέου κανονισμού για τις διαδικασίες επιβολής ο οποίος τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. Όσον αφορά στη στοχευμένη πρόταση τροποποίησης του ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο του πακέτου Omnibus για τις μικρές και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα επιφέρει «καμία απορρύθμιση στην ουσία των κεκτημένων του Κανονισμού».

Επιπλέον, η Κυπριακή Προεδρία «δεσμεύεται επίσης να προχωρήσει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου όσον αφορά τη δέσμη μέτρων Digital Omnibus για τον ψηφιακό τομέα, η οποία προτάθηκε πρόσφατα και έχει ως στόχο την εισαγωγή περαιτέρω αλλαγών σε ενωσιακές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων», είπε ο Υπουργός.

Κλείνοντας, ο κ. Φυτιρής τόνισε τον ρόλο της Κύπρου ως «έντιμου διαμεσολαβητή» σε μια περίοδο αυξημένων και σύνθετων προκλήσεων για την Ευρώπη, εκφράζοντας την προσδοκία για στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Στόχος μας είναι να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πολίτες μας, την υλοποίηση των αρχών και αξιών μας και τη στήριξη της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ένωσης», κατέληξε.

