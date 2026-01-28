Η προστασία της ιδιωτικότητας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και αφορά όλους, πολίτες, οργανισμούς, κράτος και ιδιωτικό τομέα, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου, με την ευκαιρία της Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «συνεχίζει να εργάζεται για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και την καλλιέργεια κουλτούρας συμμόρφωσης και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων σε κάθε επίπεδο» αναφέρεται και προστίθεται ότι «σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, όπου η ψηφιακή παρουσία είναι καθημερινότητα, η εμπιστοσύνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσα από σεβασμό, διαφάνεια, ασφάλεια και υπευθυνότητα».

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι, στις 28 Ιανουαρίου 1981 ανοίχθηκε για υπογραφή στο Στρασβούργο η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή η πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη που αφορά στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Με αφορμή την ιστορική αυτή εξέλιξη, 25 χρόνια αργότερα στις 26 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε την 28η Ιανουαρίου ως Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

«Η ημέρα αυτή επισημοποίησε την ανάγκη για σεβασμό και προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου, καθώς και την ανάγκη για ασφαλείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων στον κόσμο», σημειώνει η Επίτροπος.

Η Ημέρα Προστασίας Δεδομένων αποτελεί υπενθύμιση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απλοί αριθμοί ή πληροφορίες, είναι κομμάτι της ταυτότητας, της αξιοπρέπειας και της ζωής μας, αναφέρεται καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

