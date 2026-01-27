Πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ για αντιμετώπιση της ζημιογόνου χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της δημιουργίας deep fakes συζήτησε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου. Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, εξήγησε ότι η πρόταση αντλεί έμπνευση από νομοθεσία της Δανίας, η οποία κατοχυρώνει «για τον κάθε άνθρωπο το πνευματικό δικαίωμα στο πρόσωπο, τη φωνή του και σε άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά».

«Διαμορφώσαμε μια πρόταση νόμου, η οποία συζητήθηκε για πρώτη φορά σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής και η οποία κάνει κάτι απλό, αναγνωρίζει ως sui generis το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στο πρόσωπο, τη φωνή του και τα άλλα προσωπικά του χαρακτηριστικά», εξήγησε ο κ. Χριστοφίδης. Πρόσθεσε ότι με την ψήφιση τέτοιας νομοθεσίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος το πρόσωπο, τη φωνή ή άλλα χαρακτηριστικά του οποιοδήποτε, εκτός αν είναι για σκοπούς σάτιρας ή κριτικής.

Σημείωσε ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, είχαν θετική στάση όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί και εισήγηση της Γενικής Εισαγγελίας να συμπεριληφθεί η δημιουργία deep fakes για σκοπούς που προκαλούν βλάβη, στα ποινικά αδικήματα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε, ακολούθως, ότι υπάρχει κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρυθμιστούν τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ υπενθύμισε ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ψήφισε νομοθεσία για την ποινικοποίηση της παιδικής πορνογραφίας που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη.

«Ζούμε σε μια εποχή που με τη χρήση πλέον της τεχνητής νοημοσύνης τα όρια μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού είναι πολύ δυσδιάκριτα», δήλωσε ο κ. Χριστοφίδης, σημειώνοντας ότι τα deep fakes μπορεί ενίοτε να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα και για πρόσωπα και για την κοινωνία στο σύνολό της.

Παραθέτοντας κάποια παραδείγματα, ο κ. Χριστοφίδης παρέπεμψε σε deep fakes τα οποία παρουσιάζουν πολιτικά πρόσωπα σε δηλώσεις ή ενέργειες που δημιουργούν αναστάτωση ή πλήττουν τα ίδια, όπως έγινε με δήθεν συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι κίνδυνοι ελλοχεύουν και από τη χρήση ανθρώπων, χωρίς να το γνωρίζουν και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, για εμπορικούς σκοπούς μέσω διαφημίσεων που αποτελούν προϊόν deep fake. Αντίστοιχα, συνέχισε, τέτοιο υλικό μπορεί να επιστρατευθεί για βίντεο με σκηνές εκδίκησης.



Πηγή: ΚΥΠΕ