Κεντρικός άξονας της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι η πλήρης εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του 2026, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υφυπουργό, Νικόλα Ιωαννίδη, ο οποίος παρουσίασε το απόγευμα της Τρίτης τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της ακρόασης των Υπουργών από τους Ευρωβουλευτές το απόγευμα της Τρίτης.

«Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική φάση, με τα κράτη-μέλη να ολοκληρώνουν τα νομικά, διοικητικά και επιχειρησιακά μέτρα», σημείωσε ο κ. Ιωαννίδης, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία «θα στηρίξει την εφαρμογή του Συμφώνου σε όλα τα επίπεδα και θα διευκολύνει τον διάλογο και τη συνεργασία όπου χρειαστεί».

Παράλληλα, ανακοίνωσε στους Ευρωβουλευτές ότι την ημέρα έναρξης ισχύος του Συμφώνου η Προεδρία θα φιλοξενήσει Υπουργική Διάσκεψη, αναδεικνύοντας τη μεγάλη πολιτική σημασία αυτού του ορόσημου για την Κύπρο.

Ο κ. Ιωαννίδης έθεσε τη μετανάστευση στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της Προεδρίας, συνδέοντάς την άμεσα με τη γεωπολιτική αστάθεια, τις συγκρούσεις και τις παγκόσμιες ανισότητες, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια καμπή που απαιτεί ενότητα, συλλογική δράση και αποφασιστικότητα».

Όπως ανέφερε, «η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο οξείας γεωπολιτικής αβεβαιότητας», υπογραμμίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και η αστάθεια σε πολλές περιοχές «επηρεάζουν όλο και περισσότερο τόσο την εξωτερική όσο και την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης». Σε αυτό το περιβάλλον, πρόσθεσε, «καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις», καθώς «η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας και στην ικανότητά μας να ενεργούμε συντονισμένα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των επιστροφών, τις οποίες χαρακτήρισε «καθοριστικές για ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης». Όπως είπε, η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί εντατικά για την ολοκλήρωση του σχετικού νομοθετικού φακέλου, ενώ για τη νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση τόνισε ότι «διασφαλίζει πως η μη συνεργασία δεν μπορεί πλέον να αποτελεί μέσο αποφυγής της απομάκρυνσης» και «στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όσοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην επικράτεια της Ένωσης, τελικά θα επιστρέφονται».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη σημασία της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής και στις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες. «Μια ισχυρή εξωτερική διάσταση είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των επιστροφών και της μετανάστευσης γενικότερα», είπε ο Υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Προεδρία θα προωθήσει «ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με βάση την αρχή “περισσότερα για περισσότερα”, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τις τοπικές δυνατότητες για αξιοπρεπή και βιώσιμα αποτελέσματα».

Παράλληλα, ο κ. Ιωαννίδης χαιρέτισε τη συμφωνία για τον κανονισμό του Γενικευμένου Συστήματος Προτιμήσεων, τονίζοντας ότι «εισάγει εμπορική μόχλευση και προσθέτει ένα ακόμη στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της συνεργασίας τρίτων χωρών στις επανεισδοχές».

Αναφερόμενος στην εργαλειοποίηση των μεταναστών, ο κ. Ιωαννίδης καταδίκασε απερίφραστα κάθε σχετική πρακτική, δηλώνοντας ότι «η ΕΕ συνεχίζει να αντιμετωπίζει απειλές από τρίτες χώρες και εχθρικούς μη κρατικούς δρώντες που διευκολύνουν τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση». Τέτοιες ενέργειες, είπε, «αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Ένωσης», θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια. Όπως υπογράμμισε, «παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών».

Παράλληλα, ανέδειξε ως προτεραιότητες τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, αλλά και την ετοιμότητα της Ένωσης απέναντι σε κρίσεις. «Η ασφάλεια των συνόρων είναι ουσιώδης για την προστασία της Ένωσης και την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν», σημείωσε, ενώ για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και ανθεκτικότητας.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία «είναι έτοιμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από συντονισμένη δράση, αλληλεγγύη και σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί η Ένωση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μεταναστευτικές και γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής.



Πηγή: ΚΥΠΕ