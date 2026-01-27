Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου την Τετάρτη θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Κόμπος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τα θέματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ.

Στην Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, και η κατάσταση στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν επίσης ανταλλαγή απόψεων με τον Ύπατο Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για Ανθρώπινα Δικαιώματα Volker Türk.

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. Κόμπος θα έχει επαφές με ομολόγους του, καθώς και με άλλους αξιωματούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ