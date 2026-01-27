Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ μετά τις δηλώσεις της Αννίτας Δημητρίου για το μνημόσυνο του Γρίβα στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι ««τώρα θυμήθηκαν στον ΔΗΣΥ τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τον Γρίβα», σημειώνοντας ότι το ΕΛΑΜ δεν υπήρχε όταν πήγαινε ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε αυτά τα μνημόσυνα».

Σε ανακοίνωση το ΕΛΑΜ απάντησε ότι «η πραγματικότητα είναι πιο αποκαλυπτική από από οποιοδήποτε παραλήρημα.

Δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου, που εμφανίζεται στις λεγόμενες πορείες «περηφάνειας», υιοθετώντας ατζέντες ξένες προς τις αρχές της παραδοσιακής Δεξιάς.

Δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου, που απαξίωσε τον Αρχηγό Διγενή, αποκαλώντας τον «οποιονδήποτε».

Δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου που ψήφισε τον κατάπτυστο νόμο Ακιντζί, προσφέροντας πολιτική κάλυψη στις τουρκικές επιδιώξεις.

Δεν είναι το ΕΛΑΜ αλλά η κα. Δημητρίου που πρότεινε θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την όρεξη της Τουρκίας.

Η σχέση της κας Δημητρίου με την πατριωτική Δεξιά είναι περιστασιακή και αυστηρά προεκλογική. Εμφανίζεται μόνο όταν ζητούνται ψήφοι και εξαφανίζεται όταν απαιτούνται πράξεις.

Σε ό,τι αφορά τα περί «αποτυχημένων ψηφισμάτων», να είμαστε ξεκάθαροι. Για να αποτύχει ένα ψήφισμα, πρέπει πρώτα να κατατεθεί. Το ΕΛΑΜ ήταν εκεί. Για πρώτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια εγγράφηκε συζήτηση για καταδίκη του ψευδοκράτους δύο φορές, αποκλειστικά με πρωτοβουλία του ΕΛΑΜ. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε καμία τέτοια ενέργεια. Καμία.

Πατριωτισμός δεν είναι οι όψιμες δηλώσεις. Πατριωτισμός είναι η ξεκάθαρη, χωρίς εκπτώσεις, καταδίκη της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, χωρίς παρασκηνιακά παζάρια και χωρίς φόβο πολιτικού κόστους.

Πατριωτισμός είναι, από τον πρώτο χρόνο παρουσίας του ΕΛΑΜ, να τίθεται το Κυπριακό εκεί όπου ανήκει, με συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες.

Λαϊκισμός δεν είναι η λαϊκή πατριωτική συντηρητική Δεξιά. Λαϊκισμός είναι η επιλεκτική μνήμη. Γιατί μαζί με την Αριστερά ψήφισαν τον νόμο Ακιντζί. Μαζί καταψήφισαν την καταδίκη του Ερντογάν και του ψευδοκράτους στην Ευρωβουλή, δύο φορές. Μαζί στήριξαν υποψήφιο της Αριστεράς στις Προεδρικές Εκλογές, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, ρισκάροντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του τόπου.

Όταν το ΕΛΑΜ ψήφισε με άλλες δυνάμεις, όπως στη συμφωνία Mercosur, το έκανε για να προστατευθεί η κυπριακή γεωργία και οι αγρότες. Όχι για ιδεολογικά παιχνίδια ούτε για μικροκομματικά οφέλη.

Η πατριωτική Δεξιά δεν ορίζεται με δηλώσεις. Κρίνεται από στάση, συνέπεια και πράξεις. Και σε αυτό το πεδίο, κάποιοι δεν δικαιούνται να μιλούν».

Ακολούθως, ο ΔΗΣΥ σε δική του ανακοίνωση, επεσήμανε ότι «το ΕΛΑΜ ακολουθεί την προσφιλή του τακτική: προσωπικές επιθέσεις, απαξιωτικές αναφορές, διχαστική ρητορική και παραπληροφόρηση.

Προφανώς, δεν έγινε αντιληπτή η τοποθέτηση της Προέδρου της Παράταξης και ως εκ τούτου την επαναλαμβάνουμε:

1. Πατριωτισμός δεν είναι οι φωνές ούτε τα συνθήματα. Είναι η συνέπεια και οι πράξεις. Χωρίς στρατηγική και επιχειρήματα παρά μόνο με συνθήματα, δεν έρχονται νίκες για την πατρίδα μας αλλά ήττες.

2. Το ΕΛΑΜ ψηφίζει μαζί με το ΑΚΕΛ στην Οικονομία και στις Μεταρρυθμίσεις, τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρώπη. Ο λαϊκισμός είναι ο ίδιος από όπου και αν προέρχεται.

3. Οι πολίτες κρίνουν και ξέρουν ποιοι φέρνουν αποτελέσματα και ποιοι απλώς φωνάζουν.

Ο ΔΗΣΥ δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού και ιστορίας. Τιμούμε ευλαβικά την ιστορία μας και υπηρετούμε μυαλωμένα την πατρίδα μας.

Ο διχασμός που επιδιώκει το ΕΛΑΜ και τα γιουχαΐσματα δεν τιμούν ούτε τους ιστορικούς χώρους ούτε προσφέρουν καλή υπηρεσία στον τόπο μας».

Νέα παρέμβαση ΕΛΑΜ

Ο ΔΗΣΥ παρουσιάζεται για ακόμη μια φορά ασόβαρος και εκτός πραγματικότητας.

Όσο κι αν προσπαθεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα να αποπροσανατολίσει από την ουσία και να ξαναγράψει την ιστορία, ο κυπριακός λαός βλέπει, θυμάται και κρίνει.

Στις κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας, όταν απαιτούνταν ξεκάθαρες θέσεις και πολιτικό θάρρος, ο ΔΗΣΥ επέλεξε τη σύμπλευση με την Αριστερά. Οι επιλογές του, είναι καταγεγραμμένες και δεν διαγράφονται με ανακοινώσεις.

Η ιστορία είναι εκεί. Δεν παραγράφεται, δεν παραποιείται και δεν ξεχνιέται. Όσοι σήμερα μιλούν για «αποτελέσματα» ας εξηγήσουν στον λαό γιατί βρέθηκαν επανειλημμένα απέναντι στην καταδίκη της Τουρκίας και του ψευδοκράτους και γιατί προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε επιλογές που έβλαψαν τα εθνικά μας συμφέροντα.

Όσο για τα περί «διχασμού» και «παραπληροφόρησης», καλό θα ήταν στον ΔΗΣΥ να κοιταχτούν πρώτα στον καθρέφτη. Ο διχασμός δεν προκαλείται από την αλήθεια, αλλά από την υποκρισία και την επιλεκτική μνήμη.

Επαναλαμβάνουμε για να το κατανοήσετε καλύτερα εκεί στην Πινδάρου.

