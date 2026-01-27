Για τους κυριότερους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ όσον αφορά την στέγαση αναμένεται να ενημερώσει τις Επιτροπές HOUS και EMPL του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Ιωάννου αναχωρεί για τις Βρυξέλλες την Τρίτη.

«Ο κ. Ιωάννου αναμένεται να ενημερώσει τα μέλη των δύο Επιτροπών σχετικά με τους κυριότερους στόχους, στους οποίους θα επικεντρωθεί η Κυπριακή Προεδρία για το ζήτημα της στέγασης, με έμφαση στις ενέργειες που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη», αναφέρεται.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, προστίθεται, ο Υπουργός Εσωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Γεωργίας, Αλιείας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας Ντέιβιντ Μπροζίνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ